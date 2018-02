Egy estére hercegnők lehetnek a lányok

Némely középiskolában az érettségire való felkészülés miatt már novemberben túlestek rajta, azért a február mégis a szalagavatók időszaka maradt a legtöbb intézményben. Sorra rendezik az ünnepségeket, amelyek a ballagni készülő diákok szerint sokkal meghatározóbbak, mint a szomorú ballagás. Ám a szalagavató jóval drágább is, és néhányan úgy vélik: sok időt rabol az érettségizőktől.

Kaposváron, a Városi Sportcsarnokban, szerdán három végzős osztály is táncos főpróbát tartott. A Zichy Mihály iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diákjai már másodszor választották ezt a helyszínt. A nézőtérre a negyvenkilenc végzős csaknem hatszáz hozzátartozóját várják, ezért esett a választás a nagy befogadó-képességű intézményre. A három osztály külön-külön lép fel, így a műsoridő is hosszabbra nyúlik. Az intézmény jellegéből adódóan filmet is készítettek az elmúlt diákévekről, ennek köszönhetően mozizhatnak is a vendégek.

– A gyerekek már október elejétől készülnek a szalagavatóra. Tornaszobánk esténként táncpróbák miatt volt foglalt, ahol profi tánctanárok foglalkoztak diákjainkkal. A varrónők a lányok „szalagtűzős”, illetve a záró tánchoz szánt ruháin dolgoztak, amelyek közül többet is divat- és stílustervező szakos diákjaink álmodtak meg- mondta Németh Rudolf, az iskolaigazgató helyettese. Hozzátette: az ünnepséget mindig nagy izgalom előzi meg.

– Komoly viták alakultak ki az osztályban a színválasztás, a ruha dekoltázsa, vagy éppen a hossza miatt, de végül sikerült megállapodnunk- mesélte a végzős Krista Noémi, aki a ruhák titkába is beavatott. – Úgy érezzük, az üzletek ebben a szezonban magasabb áron adják kölcsön a ruhákat. Húsz-huszonöt ezer forintba is kerülhet egy ruhabérlés – mondta Noémi.

Az is kiderült, hogy az este folyamán nem elég egy szerelés. Külön kell választani az úgynevezett szalagtűzős ruhát a táncostól.

– Én háromezerért fogtam ki egy nagyon szép fekete ruhát a szalagtűzéshez- mutatja a képet telefonján Ladovics Leona. Akinek táncos ruhája ennek nyolcszorosába került. A lányok azonban nem ússzák meg ennyivel. Fodrászhoz, kozmetikushoz, némelyek körmöshöz is elmennek, úgy adják meg a módját. Arra is volt példa, hogy tehetősebbek százezres nagyságrendű ruhát béreltek. Ám a leleményesebbek tudják, hogyan lehet spórolni.

– A sminkemet egy, az iskolában tanuló lány fogja elkészíteni. Viszek neki majd valami kedvességet cserébe – mondta Krista Noémi. A ruha, a frizura, a smink, a cipő azonban csak egy része a kiadásoknak. Az osztályfőnökök csokrát is a gyerekek dobják össze. Egy „férficsokor” négyezer forintba, egy női ennél jóval többe kerül. A tánctanárok tiszteletdíjára is három-négyezer forintot szedtek. Nekik is egy üveg bort, vagy virágot adnak még ráadásnak, ami szintén pénzbe kerül. A kiadások mértéke ez alkalommal nemtől is függ, ugyanis a fiúk egy elegáns inggel és nyakkendővel megússzák az egész estét, amelynek költsége jóval alacsonyabb a lányok szerelésénél.

Egyre nagyobb a külcsíny a szalagavatókon

A Sportcsarnok munkatársai ott jártunkkor elmondták: úgy látják, egyre színvonalasabbak a szalagavatók, egyre díszesebbek a ruhák, és az évek során a műsoridő is megnövekedett. A megszokott hatvanperces rendezvényeket gyakran három órára nyújtják. Az elmúlt tíz év tapasztalata azt mutatja, hogy már nem egy közös tánccal, hanem osztályonként külön produkcióval kedveskednek a meghívott vendégeknek. A fellépő ruhán kívül a szalagtűzéshez is átöltöznek a végzősök.