Egy év kihagyás után a kovácsok szíve is kalapál

Habár a megszokottnál kissé szerényebb programkínálattal, de idén is megrendezik Vésén a hagyományos kovácstalálkozót. A tizenkilencedik rendezvényre már húsz mester jelezte részvételi szándékát.

Ezt ne hagyja ki! Előre megtervezett baloldali médiakampány lehet az állítólagos lehallgatások ügye

Az elmúlt évi kényszerű kihagyás után ismét a megszokotthoz hasonló formában találkozhatnak július 24-én Vésén az ország kovácsai. Ez az esemény kiváló alkalmat biztosít a mestereknek, hogy bemutassák tudásukat, s hogy mennyire sikerült az elmúlt időszakban tökéletesíteni technikájukat. Erre ezúttal bőven volt idő, hiszen tavaly elmaradt a hagyományos kovácstalálkozó a koronavírus miatt. Idén viszont ismét meghirdették a kovácsok versenyét, amelyre a rendezvény előtti napokban már húszan jelezték részvételi szándékukat versenymunkával. A kovácstalálkozó lebonyolításában és szakmai programjának megtervezésében már a kezdetektől részt vesz a Magyarországi Kovácsmíves Céh, amely idén a Hagyományok Házával és Vése önkormányzatával közösen hirdette meg a negyedik Országos Fémműves Népi Iparművészeti Pályázatot. Ennek keretében programsorozatot is hirdettek, amelynek része a vései hagyományos találkozó.

A pályázatra kovácsok, rézművesek, ötvösök, késesek és más fémes szakmák képviselői jelentkezhettek alkotásaikkal. Pályázni saját tervezésű és kivitelezésű művekkel lehetett, szabadon választott témával és műfajban, vegyes technikával és többféle anyag kombinációjával. Az elkészült munkákat Vésén mutatják be egy kiállítás keretében, ahol a mesterek alkotásait megcsodálhatja a közönség.

Mára a falu nevével szinte egybeforrt a kovácsmesterség. Nagy hagyománya van, hiszen itt mindig is éltek kovácsok. A mesterség gyakran apáról fiúra szállt, ha pedig ez nem ment, akkor egy a szakma iránt érdeklődő vő vitte tovább a stafétát. Volt olyan időszak, amikor Vésén öt-hat kovács is dolgozott. A régi leírásokból az is kiderül, hogy a mostani Rákóczi utcában kétszáz éven át működött kovácsműhely, s állt ott egy patkolószín is.

Dalok, táncok

A szakmai program mellett természetesen a közönség szórakozására is gondoltak a szervezők. Délután 2 órától fellép a Vései Énekkar, a Pogányszentpéteri Ciklámen Klub, a Drávavölgye Ifjúsági Néptánc Egyesület, Nagydobsza Község és Közösségfejlesztő Egyesület Vegyeskara, valamint Móger Péter. 17 órától a Csillag Musical Társulat műsorát tekintheti meg a nagyérdemű, éppen azelőtt, hogy kihirdetnék a kovácsok versenyének eredményét. A programot az ÉDÁSZ AC/DC tribute band műhelykoncertje és a Zero zenekar előadása zárja.

Családi program

Ebben az évben a szervezők legnagyobb bánatára a szokásos és rendszerint nagyon sikeres véradás elmarad technikai okok miatt.

Ma már nincsenek kovácsműhelyek a faluban, de egyet azért berendezett az önkormányzat és a helyi Faluszépítő Egyesület, amellyel a több száz éves hagyományok előtt tisztelegnek. Ezt is megtekinthetik azok, akik ellátogatnak a hétvégén Vésére. A gyerekeknek kedveskednek a szervezők a kisállatsimogatóval és a kézműves foglalkozásokkal, valamint a népi játszóházzal.

Két évtizedes hagyománya van már Vésén a kovácstalálkozóknak. Az ideit minden eddiginél jobban várják, hiszen a tavalyi a járvány miatt elmaradt

Fotók: Lang Róbert