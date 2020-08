Egy gólya és a faluház is a vihar áldozata

Félszáz esetben riasztották a megye tűzoltóit az elmúlt két napban a viharok miatt. A legtöbb esetben kidőlt fákhoz kellett vonulniuk. Mesztegnyőn a faluház tetejét rongálódott meg, Hácson pedig három gólyafióka maradt árván, miután anyjuk elpusztult és a fészkük megsemmisült.

– Keddre virradóan egy hatvanéves fenyőfa dőlt a faluház tetejére, ahogy a szél megcsavarta a törzsét – mondta el Kövesdiné Panyi Antónia, a faluház vezetője. Hozzátette: a fát a tűzoltók feldarabolták, de a tetőszerkezet több helyen megsérült. – Átszakadt a tető, eltörtek a lécek, a cserepek, egy szakember fogja megvizsgálni, hogy a szalufák is sérültek, a becslések szerint egymillió forint körüli a kár – jegyezte meg a faluház vezetője.

Hozzátette: lécekkel és fóliákkal takarják le a sérült tetőt, hogy ne ázzon be az épület. Az udvaron pedig két szobrot is összetört a kidőlt fa. A vihar miatt faluszerte szerdán megállás nélkül dolgoztak a közmunkások, mindenhol leszakadt ágakat kellett eltávolítaniuk. – A temetőben egy hársfának a törzsét csavarta ki a szél, több síremléket összetört, ahogy rájuk estek az ágak, de a családi házak tetőszerkezetében is okozott a vihar károkat – mondta el Nagy László Péter polgármester.

Hácson áram-és vízkimaradások voltak a viharos időjárás miatt. Egymás után szakadtak le a faágak a somogyi faluban. – A legnagyobb veszteségünk az idős gólyánk, ami három fiókát hagyott maga után, az állatvédőket kihívtuk, akik szerint elég nagyok már az árván maradt madarak és itt maradhatnak, mert már többször kirepültek a nap folyamán élelmet keresni – mondta el Csökli Orsolya polgármester. Hozzátette: a szomszédságban lakók folyamatosan figyelik a fiókák mozgását. Az elmúlt két napban félszáz esetben riasztották a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltóit.

Kaposváron, a Rippl-Rónai utcában parkoló autókra szakadt egy fa nagyobb ága. Segesden egy melléképület teljes tetőszerkezetét bontotta meg a viharos erejű szél. Látrány, Temető utcájában két tízméteres fa dőlt meg és leszakította az elektromos vezetéket. Kedden három esetben vízeltávolítást, szivattyúzást végeztek, hét alkalommal pedig kidőlt vagy megdőlt fák miatt vonultak. A legtöbb bejelentés Marcali, Balatonboglár és Siófok térségéből érkezett hozzájuk.