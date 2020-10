Egy kapavágást sem tett a város az ipari parkért

Újabb egyeztetést kezdeményezett a Siófoki Önkormányzat az ipari parkról.

Kicsúszott a határidőből a siófoki önkormányzat, ezért késedelmet szenved egy ipari park fejlesztése. A város még 2017-ben nyert el 577 millió forint vissza nem térítendő támogatást az ipari park kialakítására, és ez a megye egyik legnagyobb TOP-os beruházását jelentette, az elnyerhető maximumot. Az ügyben a Somogy Megyei Önkormányzat teljesítette a konzorciumban vállalt kötelezettségeit, azonban a siófoki önkormányzat a területet megvásárlásán kívül még semmit sem tett a fejlesztés érdekében.

Az ipari parkról csütörtökön Szajcz Adrián, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke tartott sajtótájékoztatót a vármegyeházán, miután egy siófoki delegáció érkezett, hogy tárgyaljanak a kérdésben. A konzorciumi szerződés módosítását akarták elérni a siófoki önkormányzat részéről, mondván a korábban hozott döntésüket nem tudják teljesíteni a költségvetésükben keletkezett hiány miatt. Azóta 1,8 milliárd forintra növekedtek a beruházás költségei, külön forrás azonban a különbségre nincs. A megyei önkormányzat arra tett javaslatot, hogy a műszaki ellenőri feladatok ellátását vállalja át a siófoki önkormányzat.

Szajcz Adrián hangsúlyozta, hogy a megyében tíz ipari park fejlesztését célzó projekt indult el, és valamennyi előrehaladottabb állapotban van, mint a siófoki, pedig kisebb települések is vannak közöttük. A siófoki önkormányzat kifogását, miszerint a koronavírus helyzet miatt nem tudnak haladni, furcsának tartja, hiszen másutt is ugyanolyan vírushelyzet van. Siófoki polgárként továbbra is figyelemmel fogja kísérni a beruházás sorsát, ígérte. Úgy ítélte meg, hogy Lengyel Róbert polgármesternek fontosabbak a feljelentések és a politikai csatározások, mint a városfejlesztés haszna.