Egy kis időre a megfáradt arcok is kisimultak a margarétások negyedszázados jubileumán

A Margaréta Nyugdíjas Klub fennállásának 25. évfordulója alkalmából jubileumi ünnepséget tartottak a közelmúltban Gyékényesen az önkormányzat támogatásával. A találkozón összesen nyolc környékbeli, időseket tömörítő közösség, a helyi férfi énekkar, a falu önkormányzati és egyházi vezetői vettek részt, valamint elfogadta a meghívást a rendezvényre Szászfalvi László országgyűlési képviselő, Gyenesei István, a Somogyért Egyesület és Stikel János, a megyei nyugdíjasszövetség elnöke is.

Az egykori tagok közül már csak az alapító klubvezető, Kiss Emilné volt jelen, akit külön is köszöntött a társaság jelenlegi irányítója, Pókos Jánosné. Az elmúlt időszak legemlékezetesebb történéseit is ők ketten idézték fel, amelyben többek között szó esett az énekkar és a színjátszók sikereiről, ünnepi műsorokról és felejthetetlen kirándulásokról. Kiss Emilné nem kis büszkeséggel beszélt arról is, hogy a klub hozta létre a falu helytörténeti kiállítását, amelynek legszebb darabjai között az általuk készített kézimunkák, csodálatos hímzések és rongyszőnyegek ma is megtalálhatók.

Az ünnepi műsorban a férfi dalárda és a margarétások Berlász Géza tangóharmonikás kíséretével, míg a somogyudvarhelyiek önállóan a magyar dalkincs legszebbjeiből válogattak.

Gergelicsné Turi Katalin az idősek számára is megfontolandó gondolatokat tolmácsolt Rajki Miklós Biztató című versének elszavalásával, a jubileumi műsor végül az évfordulósok vidám jelenetével zárult.

Decembertől egy közművelődési szakember is munkába áll majd a területen

A fellépések között Pókos Jánosné valamennyi szervezetnek és meghívottnak emléklapot adott át, míg Stikel János Kovács Lajos emlékplakettet adományozott az ünnepelt közösségnek, továbbá emléklapot kapott a 80. születésnapját idén betöltő Pálfi István és Horváth János is. Teszlákné Navracsics Mónika polgármester köszöntőjében azt mondta: jó érzés látni, amint a megfáradt arcok kisimulnak kis időre elfeledve minden gondjukat-bajukat. Végül valamennyi klubtagnak egyenként is emléklapot adott át, lapunknak pedig a szépkorúakat is érintő, jövőbeli terveiről is szót ejtett. – December 1-én egy fiatal, lendületes közművelődési szakember fog munkába állni – mondta –, akinek a feladatai között szerepel majd a település közösségeinek összefogása is, amely közvetve a nyugdíjasklubnak is segítséget jelent. A falugondnoki buszukat is felajánljuk azoknak, akik egy-egy rendezvényre mozgáskorlátozottságuk miatt nem tudnak elmenni – árulta el.