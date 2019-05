Egy problémás generáció adja majd a többséget a munkavállalók között

Az utolsó órában vagyunk, hogy megtaláljuk a hangot a fiatalokkal, mert hamarosan egy problémás generáció kerülhet többségbe a munkavállalók között – erre igyekezett felhívni a figyelmet egy előadás a kaposvári foglalkoztatási paktum keddi fórumán.

Tetovált, kütyümániás, elbizakodott, türelmetlen, nincs benne lojalitás, empátia, alázat és tekintélytisztelet, ugyanakkor gyorsan és játszva tanul, sikerorientált és jól képzett, kreatív és versenyszellemtől fűtött az Y generáció, vagyis az 1980 után születettek – hangzott el a fórumon. Más fogyasztói szokások és életmód jellemzi, mint a szüleit. Fontosak neki az anyagi javak, tudatos vásárló, élményeket gyűjt és bulizik, környezettudatos és csoportképző.

Kajtánné Kéri Ágnes, a SKIK-nél működő HR Klub vezetője. szerint egy Y generációs fiatal nem fogaskerék akar lenni a gépezetben, hanem egy év alatt vezető. Nem dolgozni akar, hanem projektfeladatokat megoldani, és kényelmesen, akár otthon, hogy a munka ne zavarja a magánéletét. Túlórát nemigen vállal, ebben a cégek inkább az idősebb alkalmazottakra számíthatnak. – A munkaadók csak fogják a fejüket, mert magas fizetést akar és túl öntudatos, nehéz vele kommunikálni – mondta Kajtánné Kéri Ágnes. – Egy ilyen fiatal nem elégedett azzal, amit elért, másutt is bizonyítani akar.

Kaposváron egy cég sofőrt keresett, és fényképes önéletrajzot kért. Alig volt jelentkező, de amikor megváltoztatták a feltételeket, és csupán egy internetes elérhetőséget vagy mobiltelefonszámot kértek, azonnal elárasztották őket a jelentkezők. Egyebek mellett ilyen példákkal is érzékeltették a keddi konferencián, miként lehet megtalálni a hangot a HR területén az Y generációval. Elhangzott: a munkahelyeknek fel kell készülni az Y-okra, megváltoztatni a munkahelyi környezetet, és érzékenyíteni a generációkat. Ami nem könnyű, és ráadásul már kopogtat a Z generáció, a még fiatalabbak. Hozzájuk talán az Y képez majd hidat.

Kétszáz vállalkozást juttattak munkaerőhöz

Félidejéhez érve jó eredményeket mutathat fel a kaposvári foglalkoztatási paktum. A 2017-es indulás óta 322 új munkavállalót vontak be a programba, és közülük 104-en tartósan, fél év letelte után is dolgoznak. Velük kétszáz, főként kis-és középvállalkozás jutott így a munkaerőhöz. A cégek átlag bruttó 175 ezer forintos munkabértámogatást vehettek fel egy dolgozó után hat, illetve még három hónap továbbfoglalkoztatásra. Főként bolti eladók, irodai adminisztrátorok, de pultosok, szakácsok, sőt egy állatorvosi asszisztens is elhelyezkedett így. A 2021-ig tartó program 1,2 milliárd forintból működik, amelyből 900 millió forint bértámogatás. A paktum teremtette együttműködés termelési biztonságot és gazdasági fejlődési lehetőséget jelent, mondta Szabó Zoltán, a Kaposvári Városfejlesztési Kft. vezetője. A cukorgyár és az agrárium közötti szezonális munkaerő átcsoportosítást is megoldották.