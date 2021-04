Egy régóta dédelgetett álom válik valóra a Donnerben

Tizenegymilliárd forintból megújul a donneri városrész központja – jelentette be pénteken doorstep sajtótájékoztatóján Szita Károly, Kaposvár polgármestere. A pavilonsort elbontották a Jókai liget bejáratánál, a jövőben fejlesztik az önkormányzati épületeket és modernizálják az udvari lakásokat is.

Takarítják a törmeléket és tehergépkocsikkal viszik el a Jókai liget bejáratánál. A napokban itt négy pavilonszerű épületet bontottak el.

– Tizenegymilliárd forintból valósul meg a donneri városrész rehabilitációja – jelentette be Szita Károly polgármester pénteken délelőtti helyszíni sajtótájékoztatóján. Hozzátette: az Eszterházy-híd az első lépés volt és a továbbiakban számos épület fog megújulni. – A Bartók, a Nyár és a Zrínyi utca eleje is modernizálódik, utóbbi elején található egykori könyvtárból a polgárőröknek alakítunk ki irodát – sorolta a polgármester.

Kiemelte: a szeretnék, ha a fejlesztések a donneriek tervei alapján készülnének, kikérve véleményüket. Idén a tervek szerint a Jókai liget felső részét is átalakítják, valamint a templom előtti terület is megújul és az egykori Áfész épületet is modernizálják. – Küllemben, lakhatásban és közbizalomban is egy erős fejlesztési programot indítunk el – tetet hozzá Szita Károly. Szép Tamás, a donneri városrész önkormányzati képviselője kiemelte: régi vágya válik valóra az itt élőknek.

Első ízben a pavilonsort bontották le, amely mögött a hajléktalanok által összehordott szeméthalmokat is fel kellett számolniuk. – A donneriek mindig is büszke lokálpatrióták voltak és itt lakóként nagy öröm számomra, hogy megújul a városközpont és a fejlesztések révén egyre több zöldterületet is kialakítanak – mondta el Petes Tamás Tisza utcai lakó.

Az udvari lakásokat is modernizálják

Nem csak a közterületek, hanem az udvari lakások is megújulnak a donneri városrészben. Szita Károly polgármester elmondta: a magántulajdonú házak esetében kisajátítási programot indítanak el, szeretnének megállapodni a lakókkal, hogy a jövőben itt is 21. századi modern környezet lehessen. – Nagyon örülök a fejlesztésnek, mi a Zrínyi utca elején belső udvarban lakunk, ha az önkormányzat a régi épületre tenne ajánlatot már másnap elfogadnánk – mondta el Faragó Istvánné , aki férjével húsz éve él a városrészben. – Jó hír, hogy fejlesztések indultak el a Donnerben, amelyek meghozhatják a fiatal családok kedvét az itteni letelepedéshez, szerintem egy játszótérre is nagy szükség lenne – mondta el Kocsis Ferenc Vilmos, aki 2004 óta lakik a városrészben.