Egy szál deszkával a Balaton körül

Erdőben, vízparton, völgyben és dombon is deszkázik Horváth Renátó a Balaton körül.

Horváth Renátó négy nap alatt körbe gördeszkázza a Balatont. Az amatőr sportoló Siófokról kezdi meg útját csütörtökön, és már az induláskor többen csatlakoztak hozzá. A közösségi oldalakon és hírportálokon is közvetítik a gurulás legszebb, legérdekesebb pillanatait.

Renátó azt is szeretné bemutatni, hogy 40 felett is lehet aktívan élni, valamint arra, hogy ezt az alapvetően városi sportnak tartott időtöltést ki lehet vinni a legszebb nyaralóhelyeinkre. Az élő bejelentkezésekben és a napi „road movie” kisfilmekben szeretné bemutatni, milyen nagyszerű kikapcsolódást nyújt a Balaton a szezon után, októberben is.

De nem öncélú a hajtás, mert a deszkás ezzel a kihívással szeretné felhívni a koronavírus-járvány miatt megtépázott zeneipar helyzetére. A túra négy napján a Fábián Juli Emlékalapítvány javára gyűjt adományokat. Több zenész és zenekar is felajánlott már számára tárgyi ajándékokat, amiket az adományozók között sorsolnak ki.

A deszkázás október 15-én Siófokról indul. Renátó megáll Tihanyban, Keszthelyen és Fonyódon, majd vasárnap délután Siófokra érkezik vissza, ahol egy koncertsorozat várja az érdeklődőket. A kezdeményezést a MOL Nagyon Balaton, a Balatoni Kör, az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ, zenészek, zenekarok, fesztiválok és deszkások is támogatják.