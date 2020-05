Egy véradó három életet menthet meg

Véradásnak adott otthont szerda délután a Baross Szőnyegáruház.

Vizsgálat előtt mindenkinek megmérték a testhőmérsékletét, majd a résztvevőktől fejenként 4,5 deci vért vettek le.

– Lényegesnek érzem, hogy a koronavírus járvány idején is minél több ember segítsen a vöröskeresztnek – közölte Horváth István, a Baross Szőnyegáruráhz tulajdonosa. – Ezért is csatlakoztunk a kampányhoz, munkatársaim és ismerőseim körében is népszerűsítettem a rendezvényt.

Egy középkorú férfi, aki 46. alkalommal nyújtotta tű alá a kezét, azt mondta: amikor csak teheti, jön és segít. Hujber Tamás, a vöröskereszt somogyi szervezetének munkatársa hangsúlyozta: Somogyban tovább folytatják a véradások szervezését. Csütörtökön a kaposvári rendőrségen tartanak, pénteken a kaposvári plázában. Csak egészséges, 18-65 év közötti nők és férfiak adhatnak vért.

Egy véradó három ember életét menti meg

A Baross Szőnyegáruházban vásárlási utalványt, csokit és egy doboz vitamint is kaptak a szerdai véradás résztvevői. Hujber Tamás nyomatékosan arra hívta fel a figyelmet: minden alkalommal alapos vizsgálat előzi meg a véradást, s kötelező felmutatni a személyes dokumentumokat. Az igazolványon kívül mindig el kell hozni a TAJ, illetve a lakcímkártyát is.