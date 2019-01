Egy wellnesshétvége áráért nyaralhatunk a tengerparton

Jelentős kedvezménnyel foglalhatók le a téli időszakban a külföldi nyári utak, szállodák. Sokan érdeklődnek a közvetítő irodákban már most, úgy fest Horvátország és Törökország is igen népszerű lesz az idén nyáron.

– Már tíz éve járunk Bulgáriába nyaralni egy baráti társasággal közösen, s az idén is oda készülünk szeptemberben – mondta el érdeklődésünkre a kaposvári Gaszner István. – Mindig ebben, a decemberi-januári időszakban foglaljuk le a szállodát, közel huszonöt százalék kedvezményt kaptunk ezúttal is.

A feleségemnek és nekem ilyenkor teljes ellátással, hét éjszakára összesen 97 ezer forint lesz az idei szállás. Ez egy drágább wellnesshétvége ára Magyarországon. Vagyis úgy látjuk, Bulgária nemcsak jó, de viszonylag olcsó is.

Sokan megfordultak január eleje óta a kaposvári Dóm Tourist utazási irodában. Lóczy Katalin, az iroda vezetője elmondta: különböző mértékű akciók érhetők el ilyenkor, akár 20 százalék kedvezményt is kaphat a szállodai árból, aki most lefoglalja az utat a nyárra. Lóczy Katalin úgy látja: a somogyiak legkedveltebb úticéljai közé tartoznak a görög szigetek és Horvátország is, a török Riviéra viszont azért vonzó, mert verhetetlen ár-érték arányt képvisel. De több olaszországi foglalásuk is volt már, s többen terveznek Egyiptomba és Bulgáriába is utazni. Utóbbi véleménye szerint is viszonylag olcsónak mondható. Aki családi szobát szeretne a nyárra, annak is érdemes már most foglalnia, mert korlátozott a számuk. Hozzátette: közel száz iroda ajánlatából válogathatnak náluk az érdeklődők. Az Ütős előleg akció keretein belül fejenként 15 ezer forint előleggel már le lehet foglalni az utakat a nyárra.

– Az előfoglalási kedvezmények mellett a választék is jóval nagyobb még ebben az időszakban – mondta Wimal Morapitiye, a kaposvári Jetwing Travel utazási iroda vezetője. – Jelentős már az érdeklődés a nyári utak iránt, sokan viszik el a katalógusokat az irodánkból. Azt gondolom, hogy a görög szigetek, Törökország és Horvátország lesznek a legkedveltebbek az idén az utazni vágyók körében. De többen keresik az egzotikusabb úticélokat is, Srí Lankára és Indiába is utaznak majd a nyáron. Az egzotikus utaknak húsvétig főszezonja van, az előbbiek mellett többen utaznak ilyenkor Thaiföldre, a Maldív-szigetekre vagy az Egyesült Arab Emirátusokba is. Persze, a közelebbi európai országokba induló buszos utakra is lesz igény a nyáron, kifejezetten keresett utaknak számítanak ezek például a kaposvári idősebb korosztály körében.

– Jóval olcsóbban lehet lefoglalni januárban a nyári utakat és szállodákat, ezért nálunk is folyamatos az érdeklődés a nyaralásokra – jegyezte meg Braun Enikő, az OTP Travel kaposvári utazási irodájának vezetője. – A korábbi évekhez képest újra népszerű úti cél lett többek közt Tunézia és a török Riviéra. De népszerű a somogyiak körében például a görög Rodosz, az egyiptomi Sharm el Sheikh, Horvátország, Olaszország, s néhányan már Málta és Ciprus iránt is érdeklődnek. Akár tizenöt és harminc százalék közötti kedvezményt is kaphatnak az emberek az előfoglalási akciók keretein belül, így aki utazni szeretne a nyáron, annak érdemes már most érdeklődnie. Persze, van olyan szálloda, mely például csak tizenöt százalék kedvezményt biztosít, de van olyan partnerünk is, melynek révén akár ötven százalék is lejöhet a repülőjegy vagy a buszköltség árából a nyáron. Most még kifejezetten nagy a választék a nyári utakból.

Már most nagy az érdeklődés a nyári utak iránt a somogyi irodákban