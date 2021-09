Egyenruhát hajtogatni és túlélni is megtanít minket a katonaság

Kiss Dezső egykor az amerikai hadsereg mellett összekötő tisztként dolgozott a taszári reptéren. Legutóbb könyvet írt, hogy a katonaságot népszerűsítse a fiatalok között. A bővített kiadás az idei augusztusi kecskeméti repülőnapra jelent meg.

Kiss Dezső Kaposváron született, de kiskorpádi származású. Kaposfőn járt általános iskolába, ott kezdett repülőmodellekkel foglalkozni. Kaposújlakon reptette az első vitorlázó kismodelljét. Középiskolába Tabra járt, majd Szolnokon folytatta a tanulmányait. Repülőmérnökként végzett, utána visszatért a taszári katonai reptérre, ahol a Szuhojokat üzemeltette. Így jutott előre rendfokozatban és tudásban, majd amikor az amerikaiak megérkeztek Taszárra, az összekötő tisztjük lett. A sajtóközpontban fogadta az újságírói megkereséseket.

– Végigcsináltam mindent, egészen az Irakba indulók taszári kiképzésig – idézte fel a régi esztendők emlékét. –A taszári tájékoztatóirodát mi hoztuk létre, később felkerültem a vezérkarba majd a Honvédelmi Minisztériumba. Végigjártam az összes olyan külföldi állomáshelyet, ahol a magyar katonák megfordultak. A had­osztály sajtófőnöke voltam Irakban, Cipruson ENSZ-békefenntartóként szolgáltam. Az afganisztáni tartományi újjáépítési csoport kommunikációját is mi dolgoztuk ki.

Amikor a katonai karrierje egészségügyi okokból véget ért, a Zrínyi egyetemen dolgozott sajtótitkárként, majd a Zrínyi kiadó PR-marketing­osztály vezetője lett. Ekkor született az ötlet, hogy ír egy olyan könyvet, amely segítségével a katonaélettel játékos formában ismerkedhetnek meg a tizenévesek.

A kötet több részből áll, szerepet kap benne a fiataloknak szóló honvédelmi táborok útmutatója. Az olvasók különböző fejezetekben ismerkedhetnek meg juthatnak információkhoz a honvédségről a menetdaltól a ruhahajtogatáson át, sőt a túlélés trükkjeit is megtanulhatják, ha magukra maradnának a természetben. A könyv tartalmazza a mostani Zrínyi honvédelmi és haderőfejlesztési program eszközeit a modern repülőgépektől az új harckocsik bemutatásáig. Az utolsó rész abba nyújt bepillantást, hogyan lehet valaki katona, ha arra szánja magát. Elsősorban a kadétprogrammal foglalkozik, amely Kaposváron is zajlik az Eötvös középiskolában.

– A könyvet úgy találtuk ki és építettük fel Hovári Éva grafikussal, hogy érdekes legyen a kiskamaszoknak – mutatta a szerző, aki nyugállományú, tartalékos alezredes. – Interaktív, QR-kódból nyerhetők plusz információk hozzá. A könyvben szerepel az alakiság fogalma és rendfokozatok, de a huszárokról is esik szó. Hazaszeretet, hagyományőrzés, kis testneveléspróba is megtalálható benne, ami a mai világban már nehezebben jut el a fiatalokhoz. A kötet foglalkoztató jelleggel is használható, mert vannak benne feladványok, kivágható és összeragasztható makettekkel.

Kiss Dezső most abban reménykedik, hogy minél több fiatalhoz eljuthat a könyv új kiadása, és ezzel a honvédelem ügye nagyobb hangsúlyt kaphat az oktatásban, kicsit az ő munkája révén is.

Megtanította a repülőgép-szerelést is Kadarkúton

A könyv megvásárolható könyvesboltokban, és a kadétprogramban résztvevő diákok kapnak belőle, mert oktatási segédeszközként is használható. Már hatezer példány felett járnak. Kiss Dezső szerint mivel régóta nincs sorkatonai szolgálat, jót tesz a fiataloknak megismerkedni a katonaság alapfogalmaival. A megyében részt vesz az önkéntes tartalékos programban. Az élettörténetéhez tartozik, hogy miután visszatért Kaposvárra, repülőgépeket szerelt a kaposújlaki reptéren. Tavaly oktatta is a gépészetet a kadarkúti Jálics középiskolában, ahol repülőgépszerelő-képzés indult. A nyugállományú alezredes élete így kanyarodott vissza a repülőgépekhez, melyekről gyermekként modelleket készített.