Egyetértenek a kormány intézkedéseivel

A somogyi kistelepüléseken, sőt a Balaton-parton is sokan vesznek részt a nemzeti konzultációban. A korábbi konzultációkhoz képest valamivel magasabb az internetes kitöltések száma, de a válaszadók túlnyomó része postán küldi vissza a kérdőívet.

A balatonboglári Tóth családban sokan az interneten töltötték ki a kérdőívet, mert attól tartottak, hogy a postaládából kilopják.

– Nagyon fontosnak tartjuk a nemzeti konzultációt, mert a mi érdekeinkről szól – mondta Tóth Péterné. – Ötunokás nagyszülők vagyunk a férjemmel, a család és az ország jövőjét tartjuk a szemünk előtt, ezért vettünk részt a nemzeti konzultációban. A kormány valamennyi eddigi döntésével egyetértettünk. A legfontosabb, hogy vigyáznak ránk, de a szabályokat, járványügyi óvintézkedéseket nekünk is be kell tartanunk.

A fonyódi Pamuki István biztonsági őrként dolgozik. Már kitöltötte a kérdőívet, és személyesen adta fel a postán.

– Nem ellenzem a szigorítást, ha a járványügyi helyzet ezt indokolja. – Attól sem idegenkedem, hogy a maszkhasználat kötelező legyen, mert sokan a bevásárlásnál már nem teszik fel, kisgyermekeket is szinte csak maszk nélkül látok mostanában. Számomra az is fontos, hogy migránsáradat ne jöjjön be az országba.

Egy idős férfi a portája előtt söpört Lengyeltótiban.

– Kitöltöttük, már el is küldtük a válaszokat, bár mi nem félünk a vírustól, mert idősek vagyunk, és alig mozdulunk ki otthonról – mondta a nyolcvanéves Rebecsák Sándor.

Csordás Csaba épületüvegezőként dolgozott, amíg nyugdíjba nem ment. Elégedett, mert már túl van a kérdőív kitöltésén, és minden intézkedési pontot helyeselt. Nem biztos, hogy jön az új hullám, de ahogy elnézi a környező országok adatait, lehetséges – morfondírozott.

Vajda Imréné, nyugdíjas lengyeltóti pedagógus még nem küldte vissza az íveket, de rendkívül lényegesnek tartja az idősotthonok járványügyi védelmét, és azt, hogy az egészségügyben tartsák fenn a készültséget. Amíg tartott a veszélyhelyzet, a családja segítette, de csak a kapuig jöttek, amikor hoztak neki valamit, hogy biztosan elkerüljék a fertőzésveszélyt.

A lengyeltóti Bognár János szociális ebédért jött, az éthordóját hozta. Már tanulmányozta a nemzeti konzultáció kérdéseit, de még nem volt ideje válaszolni. – Csak akkor lazítsanak a fegyelmen, ha a járványügyi helyzet indokolja – vélte a kerekesszékes férfi. – Be kell tartani a szabályokat: jobb félni, mint megijedni, mert sok a veszélyeztetett ember.

A nemzeti konzultációs válaszokat augusztus 15-ig még postára lehet adni.