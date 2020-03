Egyetlen hét alatt öt karádi ház talált gazdára

A vírusveszély fokozódása óta egy hét alatt öt házat is megvásároltak Karádon. Schádl Szilárd, karádi polgármester arról számolt be lapunknak, hogy a településen egyik napról a másikra olyan házak is új gazdára találtak, amelyeket évekig nem tudtak eladni tulajdonosai.

Egyelőre nem általános a jelenség a Balaton háttértelepülésein, de többek között Somogyváron is számítanak arra, hogy a fővárosból és környékéről érkezhetnek érdeklődők.

Persze olyan település is van a Balaton közelében, ahol nincs eladó ház, ilyen Szőlősgyörök és Buzsák is, ahol amint meghirdetnek egy jó állapotú házat, azonnal jelentkezik is a leendő lakója. Az általunk megkérdezett ingatlanközvetítők azt mondták: az elmúlt hetekben meg sem csörrent a telefonjuk, nincs érdeklődő. De nem kizárt, hogy a következő hetekben mind többen döntenek majd úgy, hogy inkább kertes házban, mint nyolcadik emeleti panelben szeretnék átvészelni a koronavírus-járványt.