Egyetlen reformátusért is vállalják a hosszú utat

Lassacskán elfogynak a hívek a Somogyi Református Egyházmegye gyülekezeteiből. Ez azért is probléma, mert a települések nem tudnak önállóan eltartani egy lelkészt. A községek ezért más falvakkal összefogva, közösen „alkalmazzák” prédikátorukat.

A Somogyi Református Egyházmegyében 70 anyaegyház község működik, ezekhez összesen 250 szórványtelepülés tartozik. Azért ilyen sok, mert Nagykanizsa is az egyházmegye része és csak a zalai város körzetében 60 település van. Somogyban a lelkipásztori szolgálatot összesen negyvenhatan látják el, vannak akiknek több száz kilométert kell utazniuk egy vasárnap, azért, hogy mindenhová odaérjenek és prédikálhassanak.

– A karácsonyi és újévi ünnepkörben 29 istentiszteletet tartottam – fogalmazott Perpék Attila, bárdudvarnoki lelkipásztor. – Az én körzetemhez összességében 15 falu tartozik, de ezen kívül még vannak kisebb tanyák is. Van olyan település, ahol kettő református lakik. Ami nehézzé teszi a munkámat, hogy nagyon messze vannak egymástól a falvak. Én Bárdudvarnok és környékén dolgozom, de Mezőcsokonya és körzete, illetve Felsőmocsolád és a szomszédos települések is hozzám tartoznak. Vasárnap átlagosan kettőszáz kilométert autózom, ünnepnapokon pedig háromszáznál is többet.

– Nagyon kevesen vagyunk a közösség alkalmakon – folytatta Perpék Attila. – Sok településen szolgálok, összességében mégis kevesebb mint kettőszáz reformátusnak hirdetem az igét. Sokat próbálkozom azzal, hogy minél többeket becsalogassak a templomba, próbálom érdekessé tenni a programjainkat, a nehezen mozgó emberekért házhoz megyek és haza is viszem őket, de így is szinte üresek a templomok és a gyülekezeti házak – tette hozzá a bárdudvarnoki lelkipásztor.

– Az a probléma, hogy picik a gyülekezetek – hangsúlyozta Nagy Csaba, a Somogyi Református Egyházmegye esperese. – Azért, hogy életben maradjanak a megfogyatkozott falvak ide-oda kapcsoltuk azokat és körzetesítettünk. Ezért is van az, hogy a lelkészeknek több szolgálati helyen kell dolgozniuk. Nagyon sok olyan pici település van a megyében, ahol az 50 évvel ezelőtti adatokhoz képest harmadannyian vannak. Tengőd egy nagyon jó példa, az 1912-es adatok szerint 986 ember fizetett egyházfenntartói járulékot, ma mindösszesen 32-en – mondta el lapunknak Nagy Csaba.

Meg kellene duplázni a járulék összegét

Somogyban nagyjából 30 ezer református ember él, ebből mintegy nyolcezren fizetnek egyházfenntartói járulékot, évente átlagosan 7000 forintot. Nagy Csaba, esperes szerint ahhoz, hogy stabilan működjenek a gyülekezetek meg kellene duplázni a járulék összegét. A Somogyi Református Egyházmegye ugyanis tíz és fél millió forintot fordít arra, hogy támogassa a szerényebb anyagiakkal működi lelkészi állásokat. Az esperes hozzátette: tíz év múlva talán gyarapodhatnak a gyülekezetek, reményei szerint ugyanis többen is visszaköltöznek majd a falvakba, ami várhatóan a közösségek számát is megnöveli.