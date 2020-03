Egymás tenyerébe csaptak a buszosok

Megszületett a 2020-as bérmegállapodás a Volánbusz Zrt.-nél: átlagosan tíz százalékkal emelkedik a dolgozók keresete. Somogyban több mint félezer dolgozót foglalkoztat a közlekedési vállalat.

– Az autóbusz-vezetők alapbére mostantól óránként 1460 forint – tájékoztatott Katona László, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet somogyi elnöke. – Erre jön a minőségi, a vezetési, a hűség, illetve a kompenzációs pótlék is. A műszaki állományban dolgozó fizikai alkalmazottak 8 százalékos alapbérfejlesztésben részesülnek, s ehhez óránként 30 forint minőségi ösztönző pótlékot kapnak. Ebbe a körbe tartoznak többek közt az autószerelők, az autóbusztakarítók, a karosszérialakatosok és az autóvillamossági szerelők.

A szellemi állomány részére – a 8 százalékos alapbéremelésen kívül – további 2 százaléknyi differenciált fejlesztést hagytak jóvá.

Katona László azt mondta: a január és március között elmaradt bérfejlesztés kompenzálására az összes dolgozó egyösszegben bruttó százezer forintot kap. A Volánbusz Közlekedési Szakszervezet, a Közúti Közlekedési Szakszervezet és a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége írta alá a megállapodást a Volánbusz Zrt.-nél.

– Somogyban közel 440-en dolgoznak a személyforgalomban, közülük nagyjából négyszáz az autóbuszvezetők száma – közölte a szakszervezeti elnök. – A műszaki állományban csaknem 130 munkatársat foglalkoztatnak három telephelyen, Kaposváron, Siófokon és Nagyatádon. Összességében elfogadhatónak tartom a bérmegállapodást – véleményezte a béremelést Katona László, aki szerint ebben az ágazatban is meghatározó feladat az utánpótlás tudatos biztosítása.

A D-kategóriás jogosítvány és a PÁV-II minősítésen kívül úgynevezett GKI-tanfolyamot is el kell végezniük a leendő buszsofőröknek. – Összetett és felelősségteljes munkájuk van – mondta. – A dolgozók nemcsak vezetnek, hanem pénzzel bánnak és a jármű állapotára is ügyelnek. Egy-egy busz – évjárattól, felszereltségtől függően – nagyjából 60-70 millió forintba került, de az újak ára jóval százmillió forint felett van.

Tanfolyamok enyhíthetik a sofőrhiányt

Katona László, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet somogyi alapszervezeti elnöke szerint az ingyenes állami tanfolyamok enyhíthetik a sofőrhiányt. Célszerű újabb programokat indítani, mivel nemcsak kamionosokra, hanem autóbusz-vezetőkre is szükség lesz hosszú távon. A közlekedési ágazatban is megfigyelhető volt korábban az elvándorlás, illetve a szakma is öregszik, s egyre többen nyugdíjba vonulnak. Megyénként, térségenként eltérő igény van az új járművezetőkre, ám döntő jelentősége van annak, hogy folyamatosan jöjjenek a jelentkezők.