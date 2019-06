Egymilliárdból újítják fel a belvárost

Egymilliárd forintból újulhat meg a kaposvári belváros, ennek köszönhetően a nyár végére az elhanyagolt területek eltűnnek a központból, és ezzel befejeződhet a városrész rehabilitációja.

Csütörtökön reggel Szita Károly polgármester járta be a munkálatok helyszíneit. Tizenhét üzletet alakították át a belvárosban, új portálokat kaptak, energetikai korszerűsítésen estek át, kicserélték a nyílászáróikat. A társasházak homlokzatainak felújításába ötven százalékban beszáll az önkormányzat ott is, ahol magánlakások vannak, az Ady utcában már éltek is a lehetőséggel. Ez az akció folytatódik.

Tizenegy helyen megújul a zöldterület, ezen kívül új térköveket raknak le sok helyütt, ahogyan a Nagy Imre téren is. Itt igyekeznek a csapadékvíz elvezetést is megoldani. A könyvtárnál tizenegy parkolóhelyet alakítanak ki, parkosítanak, és új játszóeszközöket helyeznek ki a gyerekeknek. A belvárosban huszonegy új közterület-figyelő kamerát telepítenek, ez növeli a biztonságot, és az illegális szemetelők ellen is hatékony eszköz.