Egymillió okot ad az önkormányzat a családalapításra

Támogatják a gyermeket vállaló családokat, s a letelepedésben is szeretne segíteni a balatonszentgyörgyi önkormányzat. Nagy gondot fordítanak intézményeik fejlesztésére is.

Vonzó lett a község a házvásárlók előtt, kimerülőben van a balatonszentgyörgyi ingatlanpiac.

Farkas László Nándor polgármester elmondta: heteken belül – olykor egészen magas áron – találnak új gazdára az eladó ingatlanok a faluban, s eladó lakótelek is csak ritkán akad. Ugyanakkor az önkormányzat is szeretné segíteni a fiatalokat a letelepedésben. – Szeretnénk újabb területeket is beépíthetővé tenni – jegyezte meg a polgármester. – Szilárd az elhatározásunk, hogy lehetőséget nyissunk a letelepedni vágyóknak arra, hogy belátható időn belül tudjanak megfizethető árú lakóingatlanhoz, lakótelekhez jutni. Ez szerves folytatása lesz a balatonszentgyörgyi babaprogramnak, amit az idén indítottunk el. Szeretnénk hozzájárulni az anyagi biztonsághoz a babát tervező családoknál. Ennek érdekében minden megszülető gyermek után egymillió forintot helyezünk majd letétbe, amit 14 éves korában kapnak meg a fiatal szülei állampapírokban. Annyi feltételt szabunk ehhez, hogy balatonszentgyörgyi lakos legyen a gyermek mindaddig, amíg el nem éri az általános iskolás ballagási idejét. Azt szeretnénk tehát, hogy a helybéli intézményeket vegye igénybe, a bölcsődétől kezdve az általános iskoláig. Bölcsődénk is várhatóan 2022 végére elkészül önkormányzati társulási beruházás keretein belül. A szentgyörgyi óvoda telkét bővítettük ki, és ott épül majd meg az intézmény a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) elnyert támogatásból. Habár az építőanyagok drasztikus áremelkedése minket is kihívás elé állít, igyekszünk a műszaki tartalom csökkentése nélkül elvégezni az építkezést. Kisbuszt is beszerzünk majd, így a vidéki gyerekek szállítását is megoldjuk.

A bölcsőde építésén túl más intézmények is megújulnak Balatonszentgyörgyön. Hatvanszázalékos stádiumban van a könyvtárnak is helyet adó művelődési ház korszerűsítése, melyre TOP-os pénzből nyílt lehetőség. Külső felújításon esik át az épület, beleértve a hőszigetelést, a nyílászárók cseréjét, a fűtési rendszer megújítását, s napelemek felhelyezését is. Némi önerővel együtt 45 millió forintot költhetnek el a munkára.

Kívül és belül is megújult a hivatal

TOP-os pályázaton nyertek 53 millió forintot a szentgyörgyi közös önkormányzati hivatal energetikai fejlesztésére is. Hőszigetelést kapott és új nyílászárókat, hőszivattyús fűtési rendszert és napelemeket üzemeltek be. A kültéri fejlesztéssel párhuzamosan belső felújításra is pályáztak: a Magyar Falu Programban nyertek közel 50 millió forintot erre a célra. Ezt kipótolta az önkormányzat, és ennek köszönhetően bútorbeszerzés, új helyiségek kialakítása, légkondicionálás, burkolás, festés, beléptető rendszer kialakítása is belefért a keretbe.