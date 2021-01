Egymilliót utaltak a Dráva mentén élők

Több mint egymillió forintot adtak össze a Barcs környéki falvak a horvátországi földrengés károsultjainak, mert különösen magukhoz közelinek őrizték a problémát, hiszen a kistérségben tíz Dráva menti településen él horvát kisebbség.

Több mint egymillió forintot adtak össze a Barcs környéki falvak a horvátországi földrengés károsultjainak, mert különösen magukhoz közelinek érezték a problémát, hiszen a kistérségben tíz Dráva menti településen él horvát kisebbség.

A barcsi kistérségi társulást alkotó 25 község közös akarattal lépett fel, hogy megsegítsék a tavalyi, horvátországi földrengés áldozatait. – Mivel a kezdeti nehézségeken túl már az újjáépítésre kell koncentrálni, ezért ennek a költségeihez igyekeztünk hozzájárulni – mondta Riez Tamás, Potony polgármestere, a kistérségi társulás elnöke. – Az országos horvát önkormányzattal jó a kapcsolatunk, miután a dél-somogyi települések nagy részén van horvát önkormányzat és élnek horvát identitású emberek. A horvát kisebbségi önkormányzatok még külön is adakoztak, sőt a társulás által felajánlott egymilliós összeghez a községek ezen felül is csatlakoztak további 50-100 ezer forint körüli adományokkal. Felvettük a kapcsolatot a horvát minisztériumokkal, mert ezt látjuk garanciának arra, hogy megfelelő helyre jut a pénz.

Megyeszerte sokan megmozdultak, hogy segítsenek a bajba jutott horvátokon, s többen pénzt utaltak a megadott számlaszámra. A pénzadományaikat már továbbutaló olvasóink ugyanakkor arra hívták fel szerkesztőségünk figyelmét, hogy érdemes euróban gyűjteni és utalni.

Fodor Tamás nyugalmazott kaposvári magyartanár, a Országos Horvát-Magyar Baráti Társaság elnöke arról számolt be, hogy a pénzgyűjtésük eddigi eredményét, melyet ők meg is toldottak, vagyis 440 ezer forintot egy magyar bankon át a Horvát Nemzeti Bank segélyvonalára utalta. Előtte leinformálták a rendszert, és banki kezelési költségekre is számítottak. A horvát bank azonban először nem tudta fogadni az utalást, mert nem volt értelmezhető számára a forint. Így napi közép-árfolyamon átváltották a forintot euróra, és ekkor már sikeres volt az átutalás. Szerintük a tanulság az, hogy akik a jövőben adakoznának, célszerű euróban megtenniük. Eddig sikerült megmozgatni a segítőkész embereket, volt, aki csak ezer forintot, de volt olyan is, aki százezret adományozott. Minimum a hónap végéig még várják a további adományokat, melyeknek a sorsa a banki átutalásokon át mindenki számára nyomon követhető.

Somogyiak is segítenek a horvát szomszédokon

Korábban írtunk róla a Sonline-on, hogy somogyi konvoj érkezett közel egy hete a földrengés sújtotta területre, ahova tartós élelmiszert és ivóvizet vittek. Mivel a földmozgás következtében a közművek is megsérültek, ezért a vezetékes ivóvíz ellátás is akadozik több településen. Korábban már érkezett egy segélyszállítmány Somogy megyéből is, akkor Sziszekbe vittek adományokat a Vöröskereszt segítségével, amelyet a református egyház is támogatott.

De balatoni települések is kivették részüket a bajba jutott horvát barátok megsegítéséből. Az Ökumenikus Segélyszervezet is gyűjtésbe kezdett, hogy megsegítse a horvátországi földrengések áldozatait.

Azután került nehéz helyzetbe Horvátország, hogy még decemberben erős, 6,4 magnitúdójú földrengés rázta meg az országot. A rengést hazánkban, így Somogy megyében is érezni lehetett. A kőzetlemezek mozgása miatt centimétereket tolódtak keletre az epicentrum közelében fekvő települések.