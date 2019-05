Egyre inkább lemaradnak a somogyi nyugdíjak az országos átlagtól

A KSH adatai szerint Magyarország népessége az utóbbi évtizedekben folyamatosan csökkent, miközben az élettartam növekedésével a társadalom egyre inkább öregszik.

Ebből adódóan az idősekről való megfelelő gondoskodás, különösen a nyugdíjak fontos kérdéssé váltak. Mivel a jelenlegi nyugdíjak a befolyt járulékokból állapítják meg, a befizetők számának jelentős csökkenésével várhatóan kevesebb jut egy- egy főnek is, amit részben a korhatár emelésével igyekeznek kompenzálni. Bár hazánkban erre nemrég került sor, minden bizonnyal egy újabb emelés is be fog következni, még ha nem is mostanában. – Bennünket azonban most a nyugdíjemelések jelenlegi gyakorlata foglalkoztat – árulta el Stikel János, a megyei nyugdíjas szövetség elnöke.

– Ez azért is központi kérdés számunkra, mivel a somogyi szépkorúak közel nyolcvan százaléka átlag alatti nyugdíjból él, és a százalékos emelésekkel egyre jobban leszakad az országos átlagtól vagy afeletti ellátással rendelkezőktől- tette hozzá. Mindezt egy 2017-es felméréssel támasztotta alá, illetve komoly számításokat is végzett az elmondottak bizonyítására. – Már a nyugdíjak megállapításakor hátrányban volt megyénk lakosságának többsége, mivel ugyanazért a munkáért dolgozókként is kevesebb bért kaptak, mint az ország fejlettebb régióiban élők, ebből adódóan a nyugdíjuk is kevesebb lett.

A százalékos emelésekkel pedig tovább növekedett ez a különbség. Folyamatos a leszakadásuk az aktív korúaktól is, mivel a minimálbérek jelentős emelkedését évek óta figyelmen kívül hagyták a nyugdíjemelések során. Emiatt még a megyén belül, ugyanazon életút mellett is nőttek az eltérések, mivel a megnövekedett bérek a nyugdíjakban is megjelentek – arról nem is beszélve, hogy a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege tíz éve 28 ezer 500 forint – sorolta az elnök.

– Pedig egy becsülettel ledolgozott 35- 40 év után minden időskorúnak jogos igénye, hogy az ellátása elég legyen a tisztességes, gondtalan megélhetéshez- tette hozzá. Az inflációval kapcsolatban elmondta: annak mértékét az átlag alatti, de különösen a kisnyugdíjak vásárlóértéke egyáltalán nem követi. – A lényeg, hogy az infláció mennyit vesz ki az emberek zsebéből, és az emelés mennyit tesz vissza. A számítások szerint a somogyi nyugdíjasok esetében ez alig több mint hetven százalék.

Mivel a KSH szerint is a nyugdíjas kosárban lévő fogyasztási cikkek, elsősorban is az alapvető élelmiszerek ára emelkedtek a legjobban, így ennek az átlag alatti járulékkal rendelkezők a leginkább elszenvedői. A csak százalékos nyugdíjemelést rendkívül igazságtalannak tartjuk, emellett szükségét látjuk egyéb kompenzációnak is, amelyre a gazdaság jelenlegi állapota kiváló lehetőséget teremtene. A nyugdíjprémium semmit sem old meg, mivel abból a tehetősebbek is részesülnek, miközben éppen azok kapnak kevesebbet, akiknek leginkább szükségük lenne rá. Ráadásul nem is épül be a járandóságba – húzta alá Stikel János, majd hozzátette: az önkormányzatok segítő keze bár némileg gyógyír, de nem minden rászorulóhoz jut el, és főleg nem a kívánt mértékben…