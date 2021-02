Egyre több a covidos beteg Somogyban is

Jelentősen emelkedett a koronavírusos betegek száma a napokban Somogy megyében. Hétfőn 12 315 igazolt fertőzöttről tudtak. Sorra kérik a háziorvosok a PCR-teszteket a betegeknek, a kórházakban pedig egyre több fiatal kap oxigént tüdőgyulladás miatt.

Megállás nélkül csörög a telefon a somogyi háziorvosi rendelőkben.

– Reggel 9 óra van, és 12 PCR-tesztet kértünk, nagyon megemelkedett a napokban a koronavírus tüneteit mutatók száma – mondta el az egyik asszisztens. Horváth Ágota háziorvos rendelőjében is robbanásszerűen megnőtt múlt hét óta a koronavírusos betegek száma. – Most főleg a kisgyerekes családok esetében tapasztalható megbetegedés, s amíg a második hullámban egy-egy családtag kapta csak el, most válogatás nélkül mindenkit ledönt – jegyezte meg a kaposvári háziorvos. Hozzátette: sok betege került be a kaposvári kórházba tüdőgyulladással.

– Előfordult, hogy az első PCR-teszt negatív lett, majd a későbbi vizsgálat mutatta ki a koronavírus-megbetegedést – sorolta Horváth Ágota. Kiemelte: nem jellemző a mostani betegeknél az ízlelés és szaglás elvesztése, valamint a láz sem, helyette hasi és mellkasi fájdalmak, valamint torokfájás tapasztalható.

Az ötven gondozott közül huszonnégyen elkapták a koronavírust a hetesi Ezüstjuhar Nyugdíjasházban. Az ott dolgozók sem jártak jobban, a 21 alkalmazott közül 11 betegedett meg. Pavelka Béla polgármester elmondta: jelenleg tíz idős van kórházban és egy beteg elhunyt. – A megbetegedettek közül többen nem kapták meg az oltást, vagy csak az elsőt és nem alakult még ki védettség – tette hozzá a polgármester. Kiemelte: az intézményt folyamatosan fertőtlenítik, s a napokban beüzemelik azt az ózongenerátort, amelyet az önkormányzat vásárolt.

A szakemberek szerint a felfutást az új, nagyobb fertőzőképességű vírusvariánsok megjelenése okozza. A brit mutánsból – aminek a megbetegítőképessége 70 százalékkal magasabb a korábbinál – Magyarországon több mint háromszáz esetet mutattak ki. Ez ellen az oltóanyagok hatásosak, a brazil és a dél-afrikai változatoknál azonban erről nincs még elég tapasztalat.

Az oltóanyagok érkezésének függvényében folyamatosak az oltások Somogy megyében. A hétvégén szinte az összes somogyi szociális otthon lakói megkapták a második vakcinát. – Szombaton minden lakónk és dolgozónk megkapta a második oltását, – mondta el Lelovicsné Tóth Éva, a Liget Otthon szakmai vezetője. Hozzátette: néhány idős izomfájdalomra panaszkodott, de egyéb mellékhatást nem tapasztaltak. – Továbbra is látogatási tilalom van, csak az üvegajtóval elválasztott fül­kében találkozhatnak gondozottjaink a családtagjaikkal, valamint kötelező a távolságtartás, a többszöri kézfertőtlenítés és a maszkviselés – tette hozzá a szakmai vezető.

Hamarosan megkezdődhet az oltás a kínai vakcinával

A háziorvosok és a kórházi oltópontok orvosai, ápolói is folyamatosan oltják a krónikus betegeket, időseket Kaposváron, Nagyatádon, Siófokon és Marcaliban. Hamarosan megkezdődhet az oltás a kínai Sinopharm-vakcinával is. Információink szerint a somogyi kórházakban is megemelkedett a koronavírusos betegek száma. Többen kapnak oxigént, és lélegeztetőgépen is ápolnak betegeket. A tapasztalatok szerint egyre több középkorú vagy fiatal felnőtt szorul kórházi ápolásra. A covidosok átlagos kórházi ápolási ideje két hét, de voltak, akik egy hónapig is feküdtek egészségügyi intézményben. Az orvosok szerint egyre több átesettnél jelentkeznek különféle szövődmények. Leginkább a tüdőt, a szívet és az idegrendszert károsíthatja a koronavírus, emiatt nagyon fontos, hogy átfogó kivizsgálásokon vegyenek részt azok, akik tapasztalnak a fertőzés után is tüneteket.