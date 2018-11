Egyre több állástalant vezetnek vissza a munka világába

A megyében eddig 6398 munkanélkülit vontak be a munkaerőpiacot élénkítő programba, s a munkaadók főként az építőiparban és a kereskedelem használták ki a bérjellegű támogatásokat. Szociális gondozói és ápolói szakmákban indítottak képzéseket a megyében az állástalanoknak.

Félidejéhez érkezett az a támogatási program, amelyet a munkaerőpiac élénkítésére szántak. A 2015-től 2021-ig tartó GINOP Út a munkaerőpiacra projekt céljainak teljesítésében Somogyban időarányosan 65 százalékban állnak, és ehhez 5,2 milliárd forintot használtak fel a forrásokból. Ez hangzott el azon az értékelő konferencián, amelyet a Somogy-Flandria Inkubátorházban tartottak.

A tanácskozást megnyitó Neszményi Zsolt kormánymegbízott kiemelte, hogy mára felértékelődtek a képzési támogatások. A megyében 5,7 százalék a munkanélküliségi ráta, és 12305 álláskeresőt tartanak nyilván. Azt tanácsolta, hogy az önkormányzatok inkább a GINOP-ból kérjenek támogatást, mert a közfoglalkoztatás nem lehet életpályamodell. A GINOP elősegíti az alacsony képzettségűek, a közmunkások, a gyermekgondozásból visszatérők, a tartósan munkanélküliek álláshoz juttatását.

Gelencsér Attila, a térség országgyűlési képviselője aláhúzta: a magyarok megértették, hogy az egyénnek és a közösségnek is jó, ha minél többen dolgoznak. A munkaerőpiaci projektek elősegítik, hogy az országban 4,5 millióan dolgoznak, és 5 százalékos legyen a gazdasági növekedés. Kitért arra is, hogy négy környékbeli településen még Kaposvár mutatóinál is kisebb a munkanélküliségi ráta.

Tardi Tamás, a Somogy Megyei Önkormányzat alelnöke arról beszélt, hogy a kormányhivatallal összefogva hoztak létre foglalkoztatási paktumot a területalapú felzárkóztatásért.

Ruszkai Zsolt, a Pénzügyminisztérium szakreferense elmondta: Somogyban jobb a helyzet, mint az ország keleti régióiban. Somogyban eddig 6398 munkanélkülit vontak be a programba, s a munkaadók főként az építőiparban és a kereskedelem használták ki a bérjellegű támogatásokat. Szociális gondozói és ápolói szakmákban indítottak képzéseket, tudtuk meg Pressingné Bánkuti Ágnestől, a kormányhivatal főosztályvezető-helyettesétől.

