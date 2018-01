Egyre több az új személyi a megyében

Egyre többen váltanak új típusú úgynevezett e-személyi igazolványra. A két éve igényelhető okmányt már 2 millió 683 ezren kérték országosan. Somogyban is egyre többen váltanak e-személyire.

Somogyban 2016 óta van lehetőség az új típusú okmány kiváltására, amely abban különbözik hagyományos társaitól, hogy adathordozó egységet tartalmaz. A megyében a Somogy Megyei Kormányhivatal adatai szerint eddig 81579-en igényelték az új plasztikot. A legtöbben a Kaposvári Járási Hivatal okmányirodáját keresték fel ebbéli igényükkel, ott 2016 óta 31624-en váltották ki az új típusú okmányt. A Marcali Járási Hivatal illetékességi területén 9069-en, a fonyódi járásban pedig 8927-en igényelték az e-személyit három év alatt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az új plasztik tartalmazza a tulajdonosa ujjlenyomatát, TAJ számát, adóazonosító jelét, az elektronikus aláírás létrehozásához szükséges információkat. Az új okmány nem jelenti azonban azt, hogy kiváltja a TAJ kártyát és az adókártyát, csupán ez az igazolvány is tárolja az adatokat. Sőt, ha a polgár kéri, akkor legfeljebb kettő, vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámot is megadhat, amelyet ugyancsak tárolnak a chipben. Az e-személyi olyankor is használható, ha határátlépésnél zsilipkapus beléptetés van, itt gyorsan át lehet kelni.

Habár a lehetőség már két éve nyitva áll bárki előtt a cserére, sokan még nincsenek tisztában a lehetőséggel. – Azt tudom, hogy több kártya adatait is tartalmazza – mondta a kaposvári Szabó Erzsébet. – Így egyszerre veszik el minden, ha elhagyom. Tehát biztosan vannak hátrányai.

– Azt nem hallottam, hogy milyen adatokat tartalmaz – mondta el Kovács Ferenc és neje kérdésünkre. – Most, hogy már tudom, hogy több kártya adatai is benne vannak, elgondolkodunk rajta, hogy kiváltsuk.

Az okmánycsere egyébként ingyenes, s már a lakosság negyede rendelkezik a modern okmánnyal. Az olvasóval rendelkező elfogadóhelyek száma is folyamatosan növekszik, a Belügyminisztérium közlése szerint tavaly novemberben az egészségügyi szervezetek 83 ezer kártyaolvasót kaptak. Az idei év első negyedévében pedig elkészül a szükséges informatikai háttér, amelynek köszönhetően az egészségügyi dolgozók leolvashatják majd a társadalombiztosítási azonosítót (TAJ szám) a kártyáról. Ám ettől még nem szűnik meg a hagyományos TAJ kártya, egy jó darabig biztosan nem.

Mostanra mintegy 4100 rendőr is rendelkezik az új típusú személyazonosságot igazoló okmány leolvasására alkalmas mobileszközzel és a NAV minden ügyfélszolgálatán is van kártyaolvasó. A hivatalos szerveken kívül egyébként bárki vásárolhat ilyen készüléket, aki az okmányhoz elektronikusaláírás tanúsítványt is igényelt. Így otthonról is létrehozhat hitelesített dokumentumokat és ügyeket intézhet online.