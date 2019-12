Egyre több fogy édesítőszerből

Az új piaci igényeket mutatja, hogy közel 20 százalékkal több alternatív édesítőszert adott el idén a kaposvári cukormanufaktúra. Csaknem 35 ezer tonna cukrot értékesítettek, s jövőre újabb nemzetközi piacokra szállít a somogyi vállalkozás.

– Minden év végén úgy gondoljuk, hogy fennállásunk óta az volt a legkeményebb esztendő, de 2019 bőségesen hozott meglepetést – mondta Csajághy Gábor, az I. Magyar Cukormanufaktúra értékesítési és logisztikai igazgatója.

– Az idén jóval több munkát kaptunk, mint tavaly, a speciális termékek iránt szembeötlően megugrott a kereslet. Az alternatív édesítőszerek – xilit, eritrit – forgalma 20 százalékkal nőtt, a porcukornál csaknem 15 százalékos emelkedést tapasztaltunk, nádcukorból több mint ezer tonnát értékesítettünk, míg vaníliás cukorból csaknem 500 tonnát szállítottak el tőlünk.

Új porcukormalom és csomagológép könnyíti meg az 55 dolgozót foglalkoztató vállalkozásnál a munkát. Csajághy Gábor azt mondta: Csehországon kívül Lengyelországba az idén kezdtek szállítani porcukrot, illetve xilitet, emellett osztrák, svájci és svéd üzletfelekkel is fenntartják a kapcsolatot. Egy új szerződésnek köszönhetően 2020-tól egy szlovák partnerüknek adnak el xilitet. Az üzleti eredmények közül mégis talán arra a legbüszkébbek, hogy egy olyan ipari megrendelővel kötöttek szerződést 2019-ben, amelynek hozadéka hosszú távon is meghatározó lehet a kaposvári vállalkozás számára.

Az értékesítési és logisztikai igazgató azt mondta: a cukor árak 2018-hoz képest nőttek. Egy kiló kristálycukor bolti ára tavaly még 169 forint volt, számos üzletben jelenleg 199 forint, de van, ahol 200 forintnál drágábban adják. Szerinte 2020 első felében jelentős cukor-áremelkedés nem várható.

Év végi leállás

– A termelés december 20-án leáll, ám tovább folytatjuk a 2020-as idény előkészítését – mondta el Csajághy Gábor. – A raktárkapacitás bővítésén gondolkodunk, s ha terveink megvalósulnak, nagyjából 30 százalékkal több raklapot helyezhetünk el logisztikai központunkban. Ragaszkodnak a hagyományokhoz, ezért dolgozóikat idén is karácsonyi vacsorán látják vendégül. – Ezzel az egész éves kemény munkájukat szeretnénk megköszönni. A rendezvényre nemcsak a jelenlegi munkatársainkat hívjuk meg, hanem a nyugdíjas kollégákat is. Kirándulásra is elvitték a dolgozókat, a kétnapos kirándulás során Székesfehérvárra és Budapestre utaztak.