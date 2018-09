A plébános Picúrral kutat a ládikák után

Máig él a kincskeresés ősi szenvedélye az emberekben, ami egyre többeket csábít a természetbe. Úgy tűnik, nem csak a geocaching kedvelői által elrejtett ládák felkutatása válik mindinkább népszerűvé, hanem ezzel együtt a kedv is nő hazánk szép, olykor eldugott látnivalóinak megismerése iránt.

– Mindig is közel állt hozzám a természetjárás, két évtizeden át, sokszor gyerekcsoportokkal együtt jártam az országot – mondta lapunknak Horváth Lóránt, lengyeltóti új plébánosa, akit szintén rabul ejtett nemrégiben a geocaching. – Így már szívesen összekötöm a túrákat a természetben elrejtett ládák felkutatásával. Lehet abban valami, hogy az ember egyik ősi szenvedélye a kincskeresés, ha pedig ez társul a természettel, az célt ad a túrázásnak. Olyan helyeket fedezhet fel az ember az országban, amiről addig nem is tudott. Ugyanakkor a ládák elrejtésével egymást is hozzásegítjük az élményekhez, új látnivalókhoz. Vagyis egy jelentős ismeretterjesztő, turizmusfellendítő hatása is van amellett, hogy jó levegőn tölti az idejét az ember – tette hozzá a város új plébánosa.

Horváth Lóránt nem egyedül járja a természete, hű „ládavadász” kutyája, Picúr is rendszerint vele tart. Ezidáig főleg a nyugati határszélen, Sopron és Kőszeg vidékén, illetve Belső-Somogyban kutatott a ládák után. Több mint ötvenre bukkant rá eddig, ám 75 találatra van szüksége ahhoz, hogy maga is elrejthessen egy-egy dobozt a megye szép vidékein. Mint mondta, terjeszti is a szabadidős tevékenységet a hívek körében.

– Úgy látom, hogy egyre többeket vonz a geocaching, sokak hobbijává vált az utóbbi időben – mondta Fodor Péter, a Somogy Megyei Természetbarát Szövetség elnökhelyettese, aki maga is hódol a tevékenység előtt. – Már nem kell tízezrekért külön GPS-készüléket vásárolni azért, hogy valaki felkutathassa a koordináták alapján elrejtett ládákat, hiszen számos okostelefon is alkalmas helymeghatározásra. Vagyis a technológia könnyen összekapcsolható már a természetjárással, ami többek számára is vonzóvá tette a túrázást az elmúlt években. Minden korosztályt elér a tevékenység, nem egyszer látok kisgyerekeket a szüleikkel, akik a ládákat keresik, de az idősebb korosztályból is hódolnak a szenvedélynek. Olyan rejtett szépségeket lehet felfedezni hazánkban, akár Somogyban, melyekre aligha bukkanna rá az ember, ha nem kutatná fel az ott elrejtett ládákat. Számomra legalábbis ez a legnagyobb motiváció ebben. Szerencsére, elég sokan rejtettek már el ládát Somogy megyében is. Ám nem egy szép helyet tudok még a megyében magam is, ahol érdemes lenne egy-egy dobozt elhelyezni.

Erdőszélen, fák tövében rejtőznek a ládák

Fodor Péter elmondta: legtöbbször az erdőkben, fák tövében rejtik el a ládákat, melyeknek tartalmuk is van. Sokszor csak műanyag játékfigurát tesznek a dobozokba az elrejtők vagy a megtalálók, ami inkább a gyerekek számára kedves. Ám nem mindig figyelmesek az emberek, amikor kicserélik a láda tartalmát. – Előfordult már sajnos romlandó élelmiszer, vagy lejárt mozijegy is, melyekre a dobozokban bukkantunk – jegyezte meg Fodor Péter. Mint megtudtuk, több ezren űzik már ezt a tevékenységet az országban.