Egyre több szorongó, magányos ember hívja fel a lelkisegély szolgálatot

A koronavírus járvány okozta félelmek és érzelmi, kapcsolati problémák miatt is sokan tárcsázták karácsony előtt a telefonos lelkisegély szolgálatot. 2020-ban is nagyjából 170 ezer hívást várnak, s az ország minden részéből, így Somogyból is. Ünnepek alatt az online együttlét is segíthetett.

A járvány okozta félelmek és érzelmi, kapcsolati problémák miatt is sokan tárcsázták a telefonos lelkisegély-szolgálatot. Szalai Zoltán kaposvári pszichológus kiemelte: sok a szorongó ember, akik az egészségüket, munkájukat, megélhetésüket féltik. Hallott olyan asszonyról, aki – miután több családtagja különböző időpontban fertőződött meg koronavírussal – háromszor volt táppénzen hosszú időn át. Az egzisztenciális félelem, a bezártság és az aggódás a családtagokért – ezekkel külön-külön is nehéz megbirkózni. Ha valaki úgy érzi, hogy minden tőle telhetőt megtett saját egészsége védelmében, az már önmagában szorongáscsökkentő lehet – mondta. – A félelem, a stressz ugyanis gyengíti az immunrendszert. A telefon ugyan nem pótolhatja a személyes együttlétet, de a beszélgetés, a törődés vigaszt jelenthetett szeretteink számára, s ebből erőt meríthettek. – Az idén is havonta 12-15 ezer között volt a hívások száma – mondta lapunknak Dudás Erika, a Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének elnöke. – Az érdemi hívások száma és aránya ugyanakkor idén magasabb volt, mint korábban. Többségében azok hívtak bennünket, akik valóban rászorulnak a segítségünkre. Az elmúlt évtizedekben az volt a jellemző, hogy az adventi, karácsonyi időszakban jelentősen megnőtt a hívások száma. Az utóbbi 2-3 esztendőben viszont az év többi részében is sokan jelentkeznek. A vírushívások száma volt nagyon sok, és ebben az időszakban az érzelmi, kapcsolati problémák is felerősödtek. Férfiak és nők egyaránt jelentkeztek és leginkább a 46–60, illetve a 30–45 éves korosztály kért segítséget. Az idén nőtt a tizenéves betelefonálók aránya is. Dudás Erika arról is szólt: nem tanácsot adnak, hanem közösen próbálják megtalálni a megoldást. – Nagyon sokszor tényleg arra van szükség, hogy megkönnyebbüljenek – hangsúlyozta. – S elmondhassák azt, ami a lelküket nyomja. Adományokat vár a nagy múltú baranyai szolgálat A Pécsi SOS Élet Telefonszolgálat 45 éve áll a krízisben lévők rendelkezésére. S hogy ez minél tovább így maradhasson, adománygyűjtésbe kezdtek. Arra hívták fel a figyelmet: a családi és baráti találkozások év végi, ünnepi időszakában még fokozottabbá válhat a magányosság érzése azok számára is, akiknek lenne ugyan kivel együtt lenni, de a járvány miatt mégsem lehet. A Pécsi SOS Élet Telefonszolgálat ezekben a napokban is elérhető mindazok számára, akik akár magányuk, akár más életesemények miatt krízisben érzik magukat, vagy akár az öngyilkosság gondolatával küzdenek. Ahogy 45 éve minden nap, este héttől reggel hétig a 06-80/505-390-es telefonszámon – fél éve már online csevegőfelületen is, az sospecs.hu weboldalon. Akik az öngyilkosság-megelőzést fontosnak tartják, akár már ezer forint összeggel is kifejezhetik támogatásukat az adjukossze.hu/adomanygyujtes/2174 oldalon.