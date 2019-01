Egyre többen keresik a hajléktalanszálló menedékét

A hideg idő és a tavaly életbe lépett szabálysértési törvény miatt jelentősen megnőtt a Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ létszáma. Megfigyelhető az is, hogy több fedél nélküli nőt regisztráltak ezekben a hetekben.

Habár még mindig a férfi ellátottak vannak többen, jelenleg kilenc férőhelyen tizenöt női hajléktalan veszi igénybe a Vöröskereszt Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ szolgáltatásait. Az intézményben ezekben a napokban százhúsz fedél nélküli húzza meg magát. – Eddig is volt kapcsoltunk női kliensekkel, de az ő lakhatásuk megoldott volt, párkapcsolatban éltek, albérletben – mondta Nagy Bernadett Beáta, intézményvezető. – Barátok, ismerősök befogadták őket, így később kerültek utcára, és válnak hajléktalanná.

Az elmúlt hónapokban azonban megnőtt a létszámuk is a központban. – A kilenc ágyra van tizenöt női hajléktalanunk – jegyezte meg Nagy Bernadett Beáta. – Az engedélyezetten túli lakókat matracokon helyezzük el. Ezen a helyzeten is változtatni kívánunk a jelenleg is zajló bővítéssel, amelyre a Hajléktalanokért Közalapítványtól, pályázat útján nyertünk 25 millió forintot. S ebből nem csak a női, de a férfi helyeket is bővítjük.

A szakembereknek komoly kihívást jelent ennyi ellátottal foglalkozni, hiszen köztük sokan pszichiátriai betegek, akiknek rendszeres gyógyszerszedésre, injekcióra van szükségük. Ám ezt csak felügyelet mellett tudják biztosítani.

A szabálysértési törvény tavalyi bevezetése óta olyan női és férfi kliensek is bekerültek az intézménybe, akik korábban közterületen éltek. – Az intézmény utcai szociális gondozó szolgálata jó munkát végzett – mondta a szakember. – Kollégáink rendszeresen kapcsolatot tartanak a látókörünkbe került hajléktalanokkal, nyomon követik életüket, tájékoztatják és rábeszélik őket, hogy fogadják el az intézményi ellátást.

A tárgyi segítségen felül az önbizalmukat is erősíteni kell tette hozzá. Ez fontos szerepet játszik abban, hogy tudják, képesek teljes életet élni és a társadalom aktív részesei lehetnek.

A nők később kerülnek utcára

Az ellátásban tapasztaltak szerint az a jellemző, hogy a női fedél nélküliek tovább próbálkoznak javítani élethelyzetükön. Inkább igyekeznek megoldani a problémáikat, s csak amikor már semmi esélyt nem látnak, adják fel a harcot. Nagy Bernadett Beáta azt mondta: a férfiak esetében a hajléktalanságuk a válással kezdődik, ezt követi a munkahely elvesztése és jövedelem kiesés, bizonyos esetekben az alkoholizmus a sorrend. – A váláskor általában a családi fészekben a nő marad a gyerekkel – jegyezte meg az intézményvezető. – A nők ritkábban élnek egyedül, inkább párkapcsolatban, és ők többségében nem közterületről kerülnek hajléktalan ellátó intézménybe.

Mivel könnyebben találnak szívességi vagy olcsóbb lakhatást. Például gondozásért, takarításért cserébe szállást kapnak ismerősöktől, rokonoktól-barátoktól. Emellett a hajléktalan nők jobban ápolják kapcsolataikat a rokonsággal, gyerekkel.