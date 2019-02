Egyre vonzóbb a virtuális világ

A gyerekek tizenhárom százaléka négy óránál többet tölt naponta a világhálón egy friss felmérés szerint. Ez idő alatt javarészt videojátékokkal játszanak, sokszor a barátaikkal közösen. Egyre nagyobb befolyása van az internetnek abban is, kiben látnak példaképet a fiatalok.

– Sajnos valóban nagyon eluralkodott az internet az utóbbi időben – mondta a nagybajomi Várdainé Szerencsés Anikó, egy másodikos kisfiú és nyolcadikos lány édesanyja. – Ezért sem engedjük, hogy hosszú órákon át időzzenek a gyerekek a világhálón. Olykor a kisfiam is játszik az interneten, de mivel a nappaliban van a számítógépe, mindig tudjuk, éppen mit csinál. Úgy gondolom, mértéket tartva fejlesztő hatása is lehet ennek, hiszen legtöbbször logikai játékokkal bíbelődik a világhálón is.

Ám az internet arra is hatással van, kit tekintenek követendő példának a fiatalok – derült ki a Logiscool programozóiskola kutatásából, melyet a Pénzcentrum ismertetett. A fiatalok több mint harmada online véleményvezéreket nevezett meg példaképeként, ismert sportolót például 17 százalékban jelöltek.

– Valóban eltolódtak a példaképek – tette hozzá Mátraházi Tibor kaposvári iskolapszichológus. – Már nem egy harmadikos és negyedikes gyermeknek az a legfőbb otthoni szórakozása, hogy más fiatalok videóit nézi a közösségi videómegosztó portálon, amint a kedvenc játékukkal játszanak. Vagyis nem ő maga játszik, csupán más fiatalok tevékenységét követi. Ezek sokszor nagyon gyenge minőségű tartalmak. Amikor ezeket nézi a gyermek, nem kap visszajelzést, s hosszú távon sivárabbá válhat a kommunikációja, a gondolkodása. Ha ő maga játszik, az valóban kikapcsolja. Többször tapasztaltam, ha odaadom a tabletemet a gyermeknek, hogy azt a játékot nyomkodja, amit szeret, mert sokkal jobban tudok beszélgetni vele, mint amikor nem játszik.

Ám az idősebbek sem vetik meg a játékot. Magyarországon a felnőtt lakosság 60 százaléka videojátékozik, és nő az erre fordított összeg is – adta hírül az MTI. Évente közel 41 milliárd forintos forgalmat generál a videojátékozás az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. kutatása szerint.

Az irányítás lehetősége vonzza a gyermeket