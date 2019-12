Együtt készülnek az adventre Fonyódon

Igazi közösségi élmény Fonyódon az advent, s hogy ez mindig így legyen, meg is tesznek mindent az intézmények, az önkormányzat és a civilek.

December elsejétől kezdődően egészen aranyvasárnapig ünnepi forgatag várja a városlakókat és az ide látogatókat a fonyódi Dísz téren. Itt gyújtják meg ugyanis ünnepi keretek között az adventi gyertyákat vasárnaponként, az ünnepi eseménynek mindig emelkedett a hangulata. Tulajdonképpen ez a mozzanat ökumenikus, hiszen a polgármester köszöntője után a katolikus, református, evangélikus lelkészek mondják el ünnepi gondolataikat az egybegyűlteknek.

A télire forduló időben könnyen vacogásra állhat a lelküket is ünnepi köntösbe öltöztető vendégek szája, de ezt orvosolandó forralt bor és tea gőzölög a helyszínen.

– A téren adventi vásár is van – hívta fel figyelmünket Varga István, a Fonyódi Kulturális Központ igazgatóhelyettese. – Fazekas kínálja tárgyait, de rétes és ajándéktárgyak is kaphatók, valamint a Máltai Szeretetszolgálat is részt vesz a rendezvényen.

Az advent természetesen ennél jóval többről szól Fonyódon, hiszen egy egész hetet szenteltek programokkal a várakozásra hangolódásra. December 9-től egészen szombatig várta a kézművesvásár a kulturális központba érkezőket. Illatos teákat kóstolhattak és érzékeket elvarázsoló illóolajokkal ismerkedhettek a betérők. Persze nem maradhatott el a karácsonyváró közös éneklés sem a Keresztény Advent Közösség aktív közreműködésével. Az adventi kulturális hét programjaként mutatták be Varga István műkedvelő helytörténész legújabb könyvét is, a Fonyód 1919-ben című kötetet.

December 13-án Luca napján felelevenítették a népszokásokat, s szombaton újra az ünnep hangjai csendülnek fel a Fonyódi Kulturális Központban, hiszen 17 órától az Alapfokú Művészeti Iskola növendékei adnak adventi hangversenyt.