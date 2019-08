Együtt táboroznak Pál apostollal

A példamutatás különféle formáit tanulják a fiatalok a hetesi Vakációs Bibliahéten. A reggeltől késő délutánig tartó öt napos elfoglaltság alapjait Pál apostol gondolataira építették a szervezők. Az interaktív héten másfél tucatnyi fiatal vesz részt.

Szemléltető feladatokon keresztül ismerkedhettek meg a Biblia tanításával a hetesi fiatalok. Kutasiné Molnár Boglárka református lelkipásztor a helyes döntést mutatta be a homokra és a sziklára épített ház történetével. Mindegyik makettre vizet öntött, az előbbi ház alól kifolyt a homok, utóbbi alatt viszont stabil maradt a kőréteg. A gyerekek ezzel a példával értették meg azt, hogy az életben milyen alapra van szüksége az embernek.

– Az igazi, stabil, jó alap életünkben Jézus – mondta Kutasiné Molnár Boglárka. – Fontos interaktívvá tenni ezeket a példázatokat, mert így sokkal jobban megjegyzik a gyerekek, megmarad bennük az élmény. A mai gyerekeknek például a mezőgazdasághoz már nem sok közük van, míg a Biblia nyelvezete a földműveléshez kötődik. Több gyerek számára az sem volt egyértelmű, hogy miért kell szilárd alapokra építeni a házakat, miért nem elegendő ehhez a homok. Ezért is érdemes volt bemutatni nekik, hogy ha a homok vizet kap, akkor tényleg szétfolyik, a szikla azonban sokkal tartósabb.

– Az idei tananyagot a kárpátaljai munkacsoport készítette – folytatta a lelkipásztor. – Őket bízta meg a Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány (KOEN). Még a háborús helyzet közepette is eleget tettek ennek, és egy nagyon jó anyagot állítottak össze. A mostani témánk Isten követése, a példaadás. Mi, akik Istent követjük, hogyan tudunk példát mutatni a világban. Az öt napnak, öt Pál apostoli gondolat az alapja. Legyünk példák beszédben, viselkedésben, szeretetben, hitben és tisztaságban. Ez a timóteusi levélrészlet vezet minket végig és mindegyikhez van egy-egy bibliai történet vagy evangéliumi részlet, példázat és ezt együtt feldolgozzuk a gyerekekkel. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy interaktív a hét. Mindenbe bevonjuk a fiatalokat, kipróbálhatják az eszközöket – fogalmazott Kutasiné Molnár Boglárka.

A református lelkipásztor hozzátette: a hetesi gyülekezetben mindig a nyári szünet utolsó hetében szervezik meg a Vakációs Bibliahetet, azért, hogy megkönnyítsék a szülők és nagyszülők napjait. A szabadságolásokat ugyanis ilyenkor már nehezebb megoldani. Kutasiné Molnár Boglárka kiemelte: ez a pár nap amellett, hogy rengeteg ismeretet tanulnak a fiatalok, jó alkalom arra is, hogy az iskolakezdésre ráhangolódjanak a diákok.

A tomboló fiatalt is meg lehet szólítani

Laczóné Hardi Márta, a Hetesi Református Egyházközség presbitere elmondta: az ötnapos bibliahét jó alkalom arra, hogy minél több fiatalt megszólítsanak. Tapasztalata szerint még a problémásabb gyerekek is „megszelídülnek” attól a szeretettől, amit a templom falain belül és kívül kapnak. Laczóné Hardi Márta hozzátette: a legtöbb fiatal év közben is jár hittanra, így a bibliai történetek nem ismeretlenek számukra és már most sokan tisztában vannak a hitélettel.