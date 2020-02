Éjjel-nappal együtt lehet a család, ha megjött a gólya

Ha apuka szeretne, a szülés után együtt maradhat a kórházban a feleségével és az újszülött csecsemőjével. Ez is az egyik újdonság a Siófoki Kórház korszerűsített újszülött osztályán.

A kórházi mellett aprócska rácsos ágy, szemben kanapé és fotel. Kényelmes családi szoba is szolgálja mostantól a kisbabás családok komfortját a siófoki kórházban, amelynek a felfrissített újszülött osztályán nem ez az egyetlen fejlesztés. Az új családtagra kíváncsi rokonokat az újdonsült anyukák egy látogatói szobában fogadhatják, de az eddigieknél jobb feltételek közé kerülnek azok a nők is, akik császármetszéssel hozzák világra gyermeküket.

Az őrzőben az édesanya már a műtétet követően együtt lehet az újszülöttel. Az osztály felújításának részeként az eszközpark is bővült, többek között inkubátorokkal. A meleg, családias hangulatot árasztó újszülött részleg újabb lehetőség a Siófoki Kórháznak arra, hogy bizonyítsák: megfelelnek a baba- és családbarát tanúsítványuknak.

A felújított osztály átadóján Csányi Péter, egészségügyért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy a családok támogatása az egészségügy oldaláról is kiemelt kormányzati prioritásnak számít és kitért arra is, hogy a siófokihoz hasonló barátságos környezet megteremtése azért is fontos a kórházakban, mert a pozitív szülési élmény növeli annak az esélyét, hogy a párok újabb gyermeket vállalnak.

Az újszülött részleg azért is különleges hely a kórház számára, mert nem a betegségekről szól, hanem a családok legszebb élményéről, a gyermek megszületéséről. Erről már Inczeffy István, a kórház főigazgatója beszélt, hozzátéve, hogy a gyermekambulancia, a gyermekosztály illetve a csecsemőrészleg után komfortos környezetet teremtettek az újszülött részlegen is, így a születésétől egészen a nagykorúságig korszerű körülmények között fogadhatják a gyerekeket, fiatalokat és a dolgozók munkakörülményei is sokat javultak.

A Siófoki Kórház 2014 óta több mint ötmilliárd forint értékű fejlesztéssel gyarapodott, a mostani mintegy hatvanmillió forintot tesz ki – fejtette ki az átadáson a térség országgyűlési képviselője. – A sok fejlesztés azonban mit sem érne, ha az itt dolgozók nem töltenék meg szakmaiságukkal és hivatástudatukkal – fűzte hozzá Witzmann Mihály.

A korszerű újszülöttrészlegre vár még egy alapos fertőtlenítés, a kismamák és újszülötteik ezt követően, várhatóan a jövő hét elejétől vehetik birtokba a helyiségeket.