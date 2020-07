Éjjel-nappal hívogatnak a lellei borok

A szórakozni vágyó turisták a rendezvényparkban csoportosulnak esténként. S, habár nincs tele a tér most borászatok faházaival, azért így is találunk isteni nedűt.

A Pócz Pincészet nedűi mellett, megtalálhatjuk a Hujber Pince remek borait, s a szőlősgyöröki Koltai Pincészet borai is pohárba kívánkoznak.

A borok mellett helyet kapnak a minőségi kézműves sörök is a rendezvényparkban. Ha mindent végig akarunk kóstolni célszerű már kora este kilátogatni a rendezvényparkba és nem üveggel indítani az estét, mert bizony a könnyed borból is megárt a sok. Ráadásul így muzsikaszó kíséretében csusszanhat le a nedű.

A lellei éjszakába tett látogatásunk alkalmával egy fővárosi leánybúcsús társaságba botlottunk, akiknek hiába ajánlottuk bőszen a helyi borokat, őket jobban érdekelte, hol lehet táncolni. Jelentjük, ilyen helyet is találhatunk a városban, mégpedig egyre éppen a Napfény strand mellett bukkantunk. A zene olyan hangerővel szólt, amit bármelyik szomszédos büféből tökéletesen hallhattunk, így aztán nem is voltunk hajlandóak a zsebünk mélyére nyúlni.

S dacára annak, hogy nem váltják egymást hajnalig a fellépők a színpadon, s nyilván fájó a borászoknak a borhét hiánya, tartalmasan lehet tölteni így is az estét. A területre napközben is érdemes ellátogatni, hiszen az árusok között barangolva igazi kincsekre bukkanhatunk. Sokan tettek így ezen a hétvégén is, s szemmel láthatóan megteltek az éttermek. A víz habár kicsit hideg volt szombaton, azért voltak merészek, akik a hullámokkal dacolva belevetették magukat a vízbe.

A hétvége végére aztán az idő is felderült és pörgött a forgalom a büfékben. Jól fogyott a klasszik balatoni lángos, amelyet természetesen mi sem hagyhattunk ki. Nem került ezrekbe, ezt le kell szögeznünk, de nem sikerült a Napfény strand legjobb lángosát kifognunk. Ettől még nem távoztunk csüggedten a családok kedvelt fürdőhelyéről, ami egészen hasonló élmény, mint a tengerpart. Mi több, meg merjük kockáztatni, hogy ha az „igazi” tengerhez nem utazhatunk idén, akkor a daloló útra felpattanva Lelle felé kell venni az irányt.