Ekkora pontyot még nem fogtak a Balatonon!

Szerda délelőtt akkora ponty akadt Hoffer Dávid horgára, amekkorát még nem fogtak a Balatonon.

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. közösségi oldalán adott hírt, arról a hitelesített fogásról, mely új tórekordot jelent. Soha senki nem fogott még ekkora pontyot a magyar tengernél. Hoffer Dávid 30,1 kilogrammos kopoltyúst fektetett bölcsőbe.

– Kedden érkeztem társaimmal a középső medence északi partjára – mesélte a horgász. – Táborállítást követően a végszerelékek már a helyükre is kerültek, 250 méterre húztam be a bojlival csalizott horgot. Erre a reggeli órákban érkezett egy ejtős kapás – mesélte Dávid. A pecás gyorsan csónakba pattant, hogy indulhasson a fárasztás, amely több mint 40 percen át tartott, a kapitális példány egyszerűen nem akarta magát megadni. – Összesen háromszor sikerült felimádkozni a vízfelszínre, az utolsónál sikerült is megmeríteni – olvasható a Balatoni Hal bejegyzésében.

ÚJ PONTY TÓREKORD A BALATONON! Soha nem történt még akkora, általunk hitelesített pontyfogás a Balatonon, mint ami ma… Közzétette: Balatoni Hal – 2018. október 31., szerda

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS