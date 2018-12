Elárasztották a boltokat a csereigénylő vásárlók

Ha elmúlik karácsony, nem csak a szeret lángja ég halványabban, hanem a zsúfolásig telt boltok vevőszolgálati számítógépei is alig pislákolnak a túlterheltség miatt. Ilyenkor ugyanis megugrik az ajándékokat visszaváltani vágyók száma az üzletekben.

Két turmixgép a fa alatt, ugyanazt a társasjátékot kétszer is meghozta a Jézuska? Sokakkal előfordult már, hogy például nem jó méretű ruhát találtak a fa alatt, vagy a színt nem találta el az ajándékozó. – Tavaly két ugyanolyan szellemes játékot kapott a lányom – mesélte az egyik kaposvári üzletben egy édesapa. – De tudtuk, mi a teendő: visszahoztuk az egyiket a blokkal együtt és levásároltuk az árát.

Pedig a játékoknál a tapasztalatok szerint nemigen jellemző, hogy cserélni kellene őket. A vásárlók az eladók szerint céltudatosak és tudják még az építőjáték sorozatszámát is, vagy telefonon kapják vásárlás közben az utasításokat.

– Nem veszek olyan ajándékot, amiről nem tudom biztosan, hogy jó és örömet okozok vele – mondta egy férfi az egyik kaposvári elektronikai áruházban csütörtökön. – A gyerekeket elviszem magammal és, ha ruha kell, kiválasztják, felpróbálják. Nagy értékű elektronikai cikket pedig nem veszek karácsonyra.

Az eladók szerint ilyenkor minőségi kifogással is nagyjából annyian hoznak vissza az üzletbe termékeket, mint ahányan azért döntenek így, mert nem azt kapták, ami a kívánságlistán szerepelt. Fülhallgatót, botmixert, kávéfőzőt: szinte mindent hoznak vissza – mondta a visszáruval foglalkozó munkatárs.

Az egyik vevő szerint úgy lehet elkerülni, hogy hibás árut vásároljunk, ha az ember kibontatja a terméket a vásárlás előtt. – Voltam már úgy, hogy vettem egy DVD lejátszót és ragaszkodtam a kibontáshoz – idézte fel lábodi olvasónk. – Akkor derült ki, hogy jól tettem, mert a teteje be van horpadva.

A butikokban is sokan fordultak meg már csütörtökön: az eladók szerint, több a vásárló, mint karácsony előtt. Fél nap alatt tizenöt csereigényt teljesítettek az egyik felkapott üzletben. A vásárlók blúzokat, női táskát és sálakat is vittek vissza. Vagy a szín nem tetszett, vagy a fazon, netán a méret nem volt jó.

Ünnepihez hasonlító vevőforgalom bonyolódik ilyentájt a drogériákban is. Az egyik üzletlánc kaposvári boltjában egy nap alatt 25 visszáru igényt kezeltek, ez az év más időszakában általában heti egy vagy kettő.

A Kormányhivatal tájékoztatása szerint a hibás termék esetében elsősorban az áru javítását vagy cseréjét lehet kérni, másodsorban pedig a vételár leszállítását, vagy visszatérítését. S ilyenkor a vállalkozó nem hivatkozhat arra, hogy akciós árut nem cserélnek. A hiedelmekkel ellentétben ezekre is vonatkozik a szavatossági igény érvényesítése.

Blokk nélkül egy lépést se! Ha az áru minőségével nincs gond, csak nem tetszik, nem köteles a vállalkozó kicserélni azt. De ettől függetlenül dönthet úgy, hogy visszaveszi a terméket. Fontos, hogy a nyugta, számla, vagy blokk meglegyen, mert reklamáció esetén ezzel igazolható, hogy a vásárlás valóban abban az üzletben történt.

Jó tudni, hogy sok vállalkozás kizárólag levásárlást ajánl. Pedig minőségi panasz esetén, ha a vevő visszatérítést kér, nem kötelezhető levásárlásra. S az is hasznos információ, hogy más szabályok vonatkoznak a tartós fogyasztási cikkekre, s a nem tartósakra. Online vásárlás esetén pedig a kézhez vételtől számított két hétig van lehetőség elállni indoklás nélkül.

