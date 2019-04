Elavult és hiányos a siófoki buszos közlekedés

Négy év alatt nem sikerült megoldani a siófoki közösségi közlekedés gondjait. A sóstói és a töreki városrészben élők számára sem kielégítő a buszközlekedés, ráadásul Siófok területileg is átalakulóban van, hiszen új lakóövezetek épültek ki az elmúlt években.

A Beszédes iskolához közel és Sóstón is létrejöttek lakóparkok, ezek a területek azonban busszal elérhetetlenek, pedig az ott élőknek szüksége lenne a közösségi közlekedésre, nem beszélve a fokihegyi sportközpontról. A centrumban több száz diák sportol, a kézilabdacsarnokot azonban busszal nem tudják elérni. Ezekről Szajcz Adrián, siófoki önkormányzati képviselő számolt be a testület rendes ülését követő péntek délelőtti sajtótájékoztatóján. A Fidesz frakcióvezetője az mondta: a siófoki közösségi közlekedés rendszere elavult, a hiányosságok pótlására azonban ebben a ciklusban nem készült semmilyen városvezetői válasz, vagy stratégia, ezért a képviselők a szeptemberi ülésükre kidolgozott stratégiát várnak a polgármester vezette hivataltól.

A képviselők a csütörtöki testületi ülésen nagyrészben az idei turisztikai szezont előkészítő beszámolókat fogadták el többek között a rendőrségtől, a Fürdőegylettől és a Balaton-parti Kft-től. Utóbbi számára az idei szezonkezdet tartogat feladatot bőven, hiszen zajlik a szabadstrandok korszerűsítése a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán elnyert pénzből, de a rendezvények előkészítése és a szokásos partrendezési munkálatok is folyamatosak.

Ami az idei nyár rendészeti feladatait illeti, azt lehet tudni, hogy a rendőrség fokozza majd a nyárra a közterületi jelenlétet és a siófoki utakon is gyakori ellenőrzésekre kell számítani különösen az ittas vezetők kiszűrése miatt. A siófoki képviselők azt az ígéretet kapták, hogy a nyári közbiztonság fenntartásához lesz elegendő rendőr a városban.

A közbiztonsághoz kapcsolódóan Szajcz Adrián egy másik, tipikusan nyári témáról, a Petőfi sétány őrzéséről is beszámolt. A frakcióvezető arról beszélt, hogy idén is rendezvényterületté nyilvánították a sétányt, amelynek őrzésére közbeszerzési eljárásban választja majd ki az önkormányzati hivatal a megfelelő céget. A polgármester vezetésével korábban munkacsoport alakult a sétány őrzésének megszervezésére. A város 50 millió forintot szán a biztonságra, a közbeszerzési eljárás május közepére zárulhat le. A 2018-as szezonban is hasonlóan, közbeszerzési eljárás keretében próbálta az önkormányzat kiválasztani az őrző-védő céget, ami végül sikertelen volt, így tavaly nyárra végső megoldásként a Balaton-parti Kft. kapta meg a feladatot.

Szajcz Adriántól úgy tudjuk, hogy a városvezetésnek csak arra az esetre vannak alternatívái, ha a közbeszerzés sikeresen zárul, azt azonban egyelőre nem lehet tudni, hogy mi történik akkor, ha idén sem sikerül megtalálni a megfelelő céget a Petőfi sétány biztonságának biztosítására. A frakcióvezető kérdésünkre elmondta: a Balaton-parti Kft. tavaly is kényszerből oldotta meg az őrzést, mivel az nem tartozik a cég feladatkörébe. Ennek megfelelően idén azzal nem lehet számolni, hogy majd végső beugróként ismét a Balaton-partira száll a sétány őrzésének felelőssége, ami egyébként a siófoki polgármester egyik vesszőparipája.