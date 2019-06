Elázott előszezon sem szegi kedvüket

Nem volt sikeres az idei előszezon eddig a hűvös, esős időjárás miatt. A vendéglátósoknak emellett a munkaerő hiánnyal kell megküzdeniük. Diákok pótolják a szakszemélyzetet. A nehézségek ellenére bíznak a jó főszezonban.

Sül a süllő ebben a balatonlellei büfében. Vendég csak elvétve tér be hozzájuk.

– Ha mindenki abból indult ki, hogy olyan lesz az idei előszezon, mint a tavalyi, akkor nagyot tévedett – mondta el Vincze Attila. Az András Büfé üzletvezetője hozzátette: az időjárás nem volt kedvező, valamint a munkaerőhiánnyal küzdenek a vendéglátósoknak.

– Szakképzett munkavállalót nem találni, de ha mégis, valószínű nem tudjuk megfizetni őket. Diákokkal próbáljuk a hiányt pótolni – tette hozzá Vincze Attila. Megjegyezte: öt éve nem emeltek árat, de idén valószínűleg a megnövekedett költségek miatt 8–10 százalékkal muszáj lesz.

– Áruval és személyzettel is úgy készültünk, mint tavaly, de a forgalmunk legalább felével visszaesett májusban. Bízunk abban, hogy pünkösdtől fellendülés lesz – mondta el Torma Zoltán. A Fapipa Étterem tulajdonosa hozzátette: nem könnyű viszont szakszemélyzetet találni.

– A jó szakácsok, pincérek elmentek kicsit nyugatabbra. Aki maradt alsó–ausztriai árakat kér. Diákokkal kompenzálunk, de velük az alapokkal kell kezdeni – jegyezte meg Torma Zoltán.

Több mint harmadik évtizede tájékoztatja a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Somogy Megyei Érdekképviselete a somogyi kiskereskedelmi és vendéglátó vállalkozókat érdekképviseleti, foglalkoztatási, munkaügyi, fogyasztóvédelmi, élelmiszerlánc-biztonsági, adózási, jövedéki termék forgalmazási témakörben.

– A Dél-Balatonon 1700 vendéglátó és 1600 kiskereskedelmi bolt várja a turistákat. Jó főszezonban reménykedünk, de az időjárás függvénye, hogy a nyolc hétvége hogyan sikerül – mondta Kertész Rezső. A KISOSZ megyei elnöke hozzátette: továbbra is gond a szakképzett munkaerő hiánya, akiket diákok pótolnak. Megjegyezte: az árak viszont versenyképesek a főváros és a horvát tengerparthoz képest is. A keddi balatonszárszói rendezvényen elhangzott: a főszezonban az adóhivatal és a megyei kormányhivatal szakemberei idén is átfogó ellenőrzésekkel készülnek, viszont évről évre javuló tendenciákat tapasztalnak a vállalkozásoknál.