Elefántok és tevék a balatonlellei szafarin

A hétvégén rendezték meg a Cirkuszok Éjszkáját Balatonlellén, amelynek keretében a 25 éves Magyar Nemzeti Cirkusz kibővített műsorral lepte meg a közönséget.

A látványos produkciók és artistaszámok mellett sztárvendégek is színesítették a műsort a cirkuszok éjszakáján. Ezen kívül is tartalmas programokkal készült a cirkusz szombaton: még egy mini szafarin is részt vehettek az érdeklődők Balatonlellén, ahol a vendégek egzotikus állatokkal elefántokkal és tevékkel is találkozhattak.