Élesben képzik a motorok jövőbeni mestereit Kaposváron

Kaposváron 18 gépjármű-mechatronikai technikus kezdte el a második félévtől gyakorlatát a BM Heros Zrt.-nél. A fiatalok a duális képzés keretén belül munkaszerződésük alapján havonta nagyjából 96 ezer forint munkabért kapnak.

Egy század milliméter pontosságú digitális tolómérő, fémeknél használt elektromikroszkóp, mikromérő, s egy 4200 köbcentis, V8-as motor: modern eszközök állnak a diákok rendelkezésére a BM Heros Zrt.-nél. Géczi András oktatásvezető azt mondta: a gyártás során használt mérőeszközöket tekintették át a keddi órán.

– Az autók, a motorok világa elképesztően izgalmas, hatalmasat fejlődött az utóbbi néhány év alatt is – mondta a 19 éves Szépics Márton, a KSZC Eötvös Loránd műszaki technikum diákja. – Az Eötvösben érettségiztem, s szinte automatikusan a gépjármű-mechatronikai technikus szakot jelöltem be továbbtanuláskor. Nagyon jó, hogy modern a gyár, a műszaki tárgyak, így például az elektrotechnika, illetve a legújabb fejlesztésű gépkocsimotorok különösen foglalkoztatnak. Sikeresen túl vagyok az ágazati alapvizsgán, s várom, hogy minél több gyakorlaton vegyünk részt. Szerintem alapvetően fontos az elmélet, de a korszerű gépek, felszerelések segítségével a legújabb technológiát is könnyebben megérthetjük.

Négyhengeres motor szét- és összeszerelés, a motor részletes vizsgálata: a feladatok között ez is helyet kap, s ezen kívül a számítógépes hibakódolvasó használatát is elsajátítják a diákok. Ugyancsak a gépjármű-mechatronikai osztályba jár a 19 éves Illés Bálint. A fiatalember szerint a gépjármű-szerkezettanban, a szakmai matematikában, fizikában is elmélyednek. Azt mondta: annak idején jól megtanulta tanáraitól, hogy nem elég érteni a reáltárgyakhoz, nélkülözhetetlen a rendszeres gyakorlás is. S ennek elsősorban akkor veszik majd hasznát, amikor friss gépjármű-mechatronikai technikusi végzettséggel a zsebükben munkába állnak.

Fizetés is jár

A Kaposvári Szakképzési Centrum tájékoztatása szerint a gépjármű-mechatronikus technikustanulókkal munkaszerződést kötött a BM Heros Zrt. A diákok havonta közel 96 ezer 600 forintot kapnak, s évente 30 nap szabadság is jár nekik. A szabályok értelmében a diákoknak legalább a minimálbér 60 százalékát kell kifizetni. Kaposváron az új, kétéves szakma iránt komoly érdeklődés tapasztalható.

Fotó: Lang Róbert