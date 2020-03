Élet a határzár után

Megélénkült a teherforgalom a somogyi határátkelőhelyeken. Barcsnál több kilométer hosszan várakoztak kamionok csütörtökön, hogy átléphessék a határt. A horvát turisták eltűntek a Dráva-menti városból.

Nyugalmas, de forgalmas volt a barcsi határátkelőhely csütörtök délelőtt. Szájmaszkos rendőrök ellenőrizték az országba belépni szándékozó teherautókat. Három kilométer hosszan várakoztak a belépésre, s Horvátország irányába is indultak sokan. – Bjelovár közelébe szállítok étkezési búzát, szinte minden nap megyek – mondta Mátyás Tamás, szabási kamionsofőr. Hozzátette: neki úgy tűnik, horvát szomszédaink kicsit fegyelmezettebben viselkednek, mint a magyarok.

– Odaát a gyógyszertárakat támadják inkább az emberek – mondta. – De valahogy okosabban kezelik a helyzetet. Éppen az előbb jöttem át a városon és láttam, hogy gyerekek, felnőttek jönnek-mennek, mintha semmi sem történne. Szerintem ezt komolyan kellene venni. Odakint mindenki szájmaszkban és kesztyűben megy közterületre.

A városban egy húsboltban már tapasztalták a horvát vevők hiányát. Az eladóktól megtudtuk, egy hete egyáltalán nem látni a szomszédokat.

– Van nagyjából tíz ebéd, amit itt bent kiadunk és ennyi – mondta Presing Zoltán, a Gurító Csárda tulajdonosa kérdésünkre. – Egy-két törzsvendégünk azért eljön ebédelni, de beeső vendégeink már nincsenek. A kiszállítás szerencsére megy, talán így átvészeljük, bár az jó lenne, ha az elviteles ételek áfáját lecsökkentenék 27 százalékról – morfondírozott.

A máskor forgalmas Séta téren több üzletet zárva találtunk, egy gyorsétkezdénél kifüggesztett tábla hirdette: a koronavírus miatt kialakult helyzetben inkább bezártak. Persze, akad, aki kitart, de az eladóknak – vásárló híján – bőven volt idejük D-vitamint gyűjteni a napon. – Alig van vevő – mondta egy kereskedő. – Eddig volt egy-két horvát, na ők nincsenek. Helyettük csak a Horváth Jóska bácsi jön – tette hozzá a szomszédos bolt tulajdonosa a napfürdőben. Egyetértettek abban, hogy hirtelen nagyot csökkent a forgalom.

A berzencei határátkelőn ugyancsak mérsékelt forgalommal találkoztunk. – A horvátok nagyon félnek – mondta egy kaposvári kamionos, aki éppen a ponyvát kötözte vissza a szerelvény hátulján. – A boltban félve, két ujjal vették el a bankkártyámat. Az egyik kollégámat nem engedték be az autópálya melletti mosdóba, mondván: magyar – számolt be tapasztalatairól.

A kamionvezető elmondta: a horvát megrendelők nagyon sok búzát vásárolnak fel most, emiatt folyamatosan van munkája. Alig győzik a fuvarokat, de dolgoznak, mert az alapanyag kell, ahogy fizetés is. Nem is időzött sokat, ahogy felemelkedett a sorompó, integetve adott gázt Kaposvárt irányozva.