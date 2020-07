Életében először járt Dorka a Balatonon, rögtön kalózhajón rosszalkodott

A hét esztendős Pál Dorka álma vált valóra azzal, hogy életében először a Balatonon járt vasárnap.

Nemcsak támadni és védekezni tanultak a siófoki kalózhajón, de sátáni kacaj és gonoszul a távolba nézés művészetét is elsajátíthatták a kis kalózok, akik vasárnap a T Flotta Kft Talizmán nevű hajóján teljesítettek szolgálatot. A vad bandát Torkosborz kapitány vezette, Cortez átokverte kincses ládájából pedig még a kalóz kalpagok is előkerültek. A társaság, amely a siófoki kikötőből indult, és oda tért vissza, elijesztette a szárazföldi kutyákat, sőt, megvívott a társaság másik hajóján utazó kalózokkal.

A kalaznói Pál Dorka pedig mindezt hercegnői nyugalommal nézte végig, és igencsak szórakoztatónak találta. A hét éves kislány életében először járt a Balatonon, eddig betegsége akadályozta a kalandban, 2017-ben ugyanis leukémiás lett. Most viszont családja igyekszik mindent bepótolni, igaz, az élményekbe óvatosabban vetik bele magukat, mint azok a családok, amelyek boldogságát komoly betegség nem árnyékolta be. A kislány álma a balatoni utazásról és hajózásról a Tolnai Népújság és a Teol.hu hírportál „Gyermeknapi kívánság” pályázata révén teljesült. Dorkát anyukája, apukája és egyik bátyja, Ádám is elkísérte, a másik nagyfiú, illetve egy huszonhárom és egy négy hónapos picike viszont otthon maradt.

A vágy a T Flotta Kft-nek is köszönhetően vált valósággá. Az ügyvezető-tulajdonos, Szemlédy-Regős Ákos elmondta, nem teljesítettek még ilyen kérést, de nagyon örül annak, hogy Dorka és családja rendelkezésére állhattak, már csak azért is, mert ő maga szintén bír Tolna megyei kötődéssel. Mindjárt tett még egy felajánlást, és a kalaznói vendégek így a hajózás után felülhettek a társaság városnéző vonatára. Kiderült, a társaságnak vitorlásai, speed boatja is vannak, kalózshow-juk pedig egyedülálló a Balatonon. Torkosborz kapitány egyébként egy Dél-Spanyolországból származó, a Kanári-szigeteket is megjárt hajón szeli a hullámokat. Szemlédy-Regős Ákos szerint onnan eljutni a Balatonra volt ám az igazi kaland.

Az biztos, hogy a gaz martalóc Borz ért a gyerekek nyelvén, nemcsak csatasorba állította a legényeket, de a tartózkodó hercegnőket és a felnőtteket többször sikerült megnevettetnie. És az is biztos, hogy Dorkát elvarázsolta a magyar tenger.