Életek munkáját sodorta el az ár Somogyban

Életek munkáját tette tönkre a hétvégi villámárvíz Böhönyén. Több ház lakhatatlanná vált, el kellett hagyniuk az embereknek otthonaikat. Amíg teljesen nem száradnak ki a pincék, a falak, addig a károk helyreállítása sem kezdődhet meg.

– A gardrób lent van a pincében és vele együtt a hálószoba fele is leszakadt – mutatta kétségbeesetten Vargáné Kiss Barbara a hétvégi villámárvíz okozta károkat. Családi házukat csaknem tíz éve újították fel, most pedig teljesen lakhatatlanná vált. El kellett hagyniuk az épületet, mert félő, hogy a tetőtér további szobái és a fürdőszoba is megindul lefelé. Több helyen megrepedeztek a falak, az utcafronton a ház falát gerendákkal támasztották fel, hogy ne dőljön meg. – A tisztítóablakokon is ömlött be a víz a pincébe, kimosta a téglafalat és most a ház egyik felének nincs alapja – magyarázta sírós hangon az asszony. – Órákon át szivattyúztak itt, de még a hét elején is 80 centi víz állt a házban. Úsztak benne a ruháink és a cipőink. Az emeletre nem merünk felmenni, mert bármikor leszakadhat. Semmit se tudunk kimenteni, itt az alsó szintről a konyhabútort és az ülőgarnitúrát tudtuk csak kivinni – jegyezte meg Vargáné Kiss Barbara.

A spájzajtó a levegőben lóg a pince felett, a víz miatt megdagadt ajtó kinyithatatlan. A ház első részében a nagyszülők laknak, őket is kilakoltatták.

– Én voltam itthon a párommal, a lányom dolgozott – mondta el Kiss Károlyné. – Képzelheti, hogy mit éreztem, amikor láttam, hogy minden víz alatt van. Amikor elállt az eső, akkor vettük észre, hogy hatalmas repedések keletkeztek a falakon kívülről.

A nyugdíjas óvónő hozzátette: a statikus szeme előtt szakadtak le a szobák a pincébe, így derült ki, hogy az alapot is kimosta a víz. Mindannyian az asszony húgánál húzták meg magukat. Elképzelni sem tudják, hogy miből állíthatnák helyre a házukat, mikor lesz ismét saját otthonuk.