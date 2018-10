Életet menthet a szakszerű felülvizsgálat

Több tízezer kéményt ellenőriztek már az idei évben a katasztrófavédelem kéményseprői. Magas az ellenőrzésszám, pedig már nem kötelező a lakossági ügyfeleknek füstelvezetőt sepertetni.

A társasházakban még most is kötelező a kémények ellenőriztetése a fűtési szezon kezdetén, a lakóházaknál azonban csak erősen ajánlott. Ennek ellenére Somogy megyében nem pihennek a katasztrófavédelem kéményseprői. – A megyében az ellenőrizendő lakossági kémények száma 126 ezer – tudtuk meg Mihályka Szabinától, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől. – Idén, október közepéig csaknem 62 ezer füstelvezetőt ellenőriztek a katasztrófavédelem kéményseprői, a többi tulajdonos még nem igényelte az ingyenes szolgáltatást.

Tavaly összesen ellenőriztek a kéményseprők 140 ezer kéményt, s amióta a katasztrófavédelem végzi a tevékenységet a megyében még olyan ingatlanokba is bejutottak a szakemberek, amelyekben ember emlékezet óta nem volt kéményseprés, tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

A kéményseprők mindössze az ellenőrzésre szoruló kémények másfél százalékát nem tudják megközelíteni.

– A kémények mintegy 27 százalékánál találtak valamilyen problémát a szakemberek és 113 kéményt életveszélyesnek minősítettek – tette hozzá a megyei katasztrófavédelmi szóvivő. – A leggyakoribb problémák: repedezettek, omladoznak a kémények, ugyanakkor a szurkosodás, a szabálytalan bekötés is több helyen okoz problémát. Ezek mellett az új, jól szigetelő ablakok beépítése is gondot okoz, hiszen a lakótér levegő-utánpótlása nem mindenütt biztosított. A somogyi kéményseprők hetente 5-8 olyan esettel találkoznak, ahol eltömődött kémények, pókhálósak, elkoszolódott fűtőberendezés miatt tisztítani vagy valamilyen hibát kell elhárítani.

Összesen csaknem 300 család egészségét óvták meg -e munkák elvégzésével Somogy megyében, s 31 szakember dolgozik folyamatosan a katasztrófavédelem kötelékében.

Ne gyújtsa, gyűjtse!

Somogy megyében is elkezdődött a hulladékégetés veszélyeire, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára figyelmeztető kampány. A Ne gyújtsa, gyűjtse című figyelemfelhívó akcióban a szelektív hulladékgyűjtés mellett a tűzmegelőzés és a környezetvédelem fontosságára is felhívják. A lakossági fórumokon és iskolai tanórákon arról is beszélnek, hogy a szabályos tüzeléssel a lakás- és a kéménytüzek is megelőzhetőek. Ezek továbbterjedésében évről-évre közrejátszik a nem megfelelő tüzelés-fűtés: hiszen gyakran tüzelnek szeméttel. Fa mellé, vagy helyett PET palackokat, csomagolóanyagokat, régi bútorlapokat, rongyokat is dobnak. Ez pedig jelentősen rontja a füstelvezetők állapotát, amely nemcsak kéménytüzek kialakulásához, hanem szén-monoxid-mérgezéshez is vezethet.

Tippek a tüzeléshez Szilárd tüzelés esetén egyáltalán nem mindegy, milyen tüzelőanyagot használunk ahhoz, hogy otthonunk melegebbé váljon. Általában már begyújtásnál elkövetjük azt a hibát, hogy gyorsan akarunk befűteni, s nedves fa is a tűztérbe kerül. Nem mindegy az sem, mekkora légnyílást hagyunk a tűznek, mert ha túl hamar elfojtjuk a lángokat, ugyancsak kormolódást idézünk elő a kályhában és a kéményben is. Fontos megjegyezni, hogy a leggyakrabban a kéményben felgyülemlett korom izzik be. Másuik veszélyforrás a kályhából, kipattanó szikra, ami azonnal lángra lobbanthatja a kályha, kazán közelében lévő gyúlékony anyagokat.