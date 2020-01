ÉletMentő alkalmazással gyorsabban jön a segítség

Gyorsítja és könnyíti a segélyhívást az új ÉletMentő elnevezésű mobilalkalmazás, amelyet az elmúlt öt napban több mint negyedmillióan töltöttek le telefonjukra. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs igazgatója elmondta: a személyes mellett az egészségügyi adatokat is meg lehet adni a programban.

Ezért baj esetén a mentésirányítási központban látják például azt, hogy, aki segítséget kért, milyen betegségben szenved, vagy szed-e valamilyen gyógyszert.

– A piros gombot kell megnyomni – fogalmazott Győrfi Pál. – Három másodpercig kell nyomva tartani, ezután kettő dolog történik egyszerre. Létrejön a hangkapcsolat a mentés­irányítóval és amikor megszólal a munkatársunk, már látja is maga előtt a monitoron a segélyhívó összes adatát, amit előre megadott. Precíz helymeghatározás is van az alkalmazásban, s a mentésirányító azt is látja, hogy a bajba jutott mobiltelefonjának akkumulátora hány százalékon van. Az alkalmazás lehetőséget ad arra is, hogy aki nem tud beszélni, ikonok segítségével kiválaszthatja állapotát. Van például törött láb és szívroham ikon is.

Az ÉletMentő alkalmazás Csehországban, Ausztriában és Szlovákiban is működik, ezekben az országokban ugyanis hasonló segélyhívó programot használnak.