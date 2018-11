Életpályát kínálnak a rács mögött, cafetériát is adnak

A kaposvári börtönbe több munkakörbe is keresnek új dolgozókat. A büntetlen előélet mellett sok más feltételnek is meg kell felelni ahhoz, hogy valaki az intézetben dolgozhasson. Akit már felvettek, annak a kiemelkedő fizetés mellé különféle juttatás is jár.

Folyamatosan toborozzák az embereket a büntetés-végrehajtási intézetek. A hazai börtönökbe nemcsak őröket, hanem egészségügyi dolgozókat és más közalkalmazottakat is keresnek. A tapasztalatok szerint egyre népszerűbb a büntetés-végrehajtási életpálya.

– Ez hosszútávon biztos munkahely – fogalmazott Orosz Zoltán, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának sajtószóvivője. – Egyre hatékonyabban szólítjuk meg a pályakezdőket és az idősebb korosztályt is. Azt látjuk, hogy sokakat érdekel ez a hivatás, amely annak is köszönhető, hogy hosszú távon kiszámítható, biztos jövőt biztosít anyagilag és előmenetelben is.

A tiszthelyettesek kezdő fizetése minimum 228 ezer forint, a tiszteknek pedig minimum 330 ezer forint, ami mellé évente 200 ezer forint értékű cafeteriát is kapnak.

A börtönben dolgozóknak emellett még ruházati és lakhatási költségtérítést is jár, mobilflottát használhatnak, valamint kedvezményesen üdülhetnek, adott esetben pedig szociális támogatást is kaphatnak.

– Eddig több mint hatezren jelentkeztek, ám ezek viszont csak számok, hiszen ahhoz, hogy valaki bekerüljön hozzánk, szigorú feltételeknek kell megfelelnie. Középfokú végzettség és büntetlen előélet az elengedhetetlen, de komoly pszichikai, fizikai alkalmassági teszten is bizonyítani kell. A börtönben dolgozóknak azt is vállalniuk kell, hogy életvitelüket ellenőrizhetik.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának sajtószóvivője hozzátette: a szakma társadalmi elfogadottságát, presztízsének növekedését az is bizonyítja, hogy a most börtönökbe jelentkezők egyharmadának van diplomája. Akik elhivatottságot éreznek a büntetés-végrehajtási szakma iránt, azoknak a jelentkezését továbbra is várják. A jelentkezés alsó határa 18 év, de akár 55 évesen is be lehet lépni a börtön világába.

A kaposvári börtön is várja az újakat

A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben jelenleg kilencvenen dolgoznak. Az intézetbe előadói és ápolói munkakörbe is várnak közalkalmazottakat, hivatásos szolgálati viszonyba pedig biztonsági felügyelőt, azaz közismertebb nevén: börtönőrt.

A felvételi eljárások – a toborzáshoz hasonlóan – folyamatosak. A kaposvári börtön több középfokú közoktatási intézménnyel is felvette a kapcsolatot. A végzős osztályoknak pályaorientációs előadásokat szerveznek, valamint szülői értekezleten is jelen vannak a börtön dolgozói, de a Somogy Megyei Kormányhivatal karriernapján, állásbörzéin is rendszeresen népszerűsítik a szakmát. A tervek szerint a jövőben a hazai börtönökben nyílt napot is szerveznek.

