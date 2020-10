Elismerések átadásával fűszerezett ünnepség Segesden

Segesden az Árpád-házi Szent Margit Múzeumi Kiállítóhely és Könyvtárban tartották szűk körben a megemlékezést 56 hőseiről – mondta Bogdán Zoltán intézményvezető.

A IV. Béla Király Általános Iskola hetedikes tanulóinak műsorát követően Takácsné Illés Henriett alpolgármester mondott ünnepi köszöntőt. Kiemelte, hogy bátrak voltak a fiatalok, nem fogadták el, hogy az a rendszer, amiben éltek megváltozhatatlan. Tettek ellene. Ez legyen példa a mai ifjúság számára és emlékezzünk meg az 56-os hősökről, mutassuk meg elszántságukat.

Péntek László polgármester az önkormányzat és a község elismeréseit adta át azoknak, akik a legtöbbet tették a településért. „Kiemelkedő Közösségi Munkáért Díjat” vett át: Horváth Ágnes, Molnár Gyula és Büki Zsolt. „Segesd Közösségért Díjat” kapott a Tűzoltó és Polgárőr Egyesület, valamint Sipőcz Zoltán. Mohr Tamás, aki 50 éve védi a község lakosságának egészségét, „Segesd Polgárai Egészségéért” díjban részesült.

Nagy taps fogadta a bejelentést, hogy a díszpolgári cím legújabb tulajdonosa Pánovics Imre lett. Ő szinte gyerekkorától aktív részese Segesd sportjának. A segesdi kézilabda sport aktív játékosa, majd edzője volt. Ő honosította meg a településen az asztaliteniszt és a tollaslabdázást. Sok sikert értek el sportolói határainkon innen és túl. Külföldön is megállták helyüket játékosai. A senior asztalitenisz versenyeknek ma is aktív résztvevője, irányítja a község ez irányú tömegsportját.(A díszoklevél mellé plakett és pecsétgyűrű is társult.) A kitüntetettek kölcsönös gratulációit követően meghívták őket egy kis hidegtálas vacsorára.