Elismerték munkáját: Három évtizede harcol a csendes gyilkos ellen

Pro Sanitate díjjal ismerték el a közelmúltban Major Andrea munkáját. A Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Mátrix Osztály osztályvezető főorvosa több mint három évtizede végzi gyógyító tevékenységét. Vezető szerepet vállalt a családbarát szülészeti és gyermekgyógyászati ellátás koncepciójának kidolgozásában.

Ezt ne hagyja ki! Készíts velünk töltött káposztát karácsonyra! Válogass a legjobb receptekből!

– Mi motiválta, hogy az orvosi hivatás mellett döntsön?

– A családom az egészségügyben dolgozik. Az emberi szervezet működésére kíváncsi voltam, mindig örömmel tanultam. Az egyetem után a gyermekgyógyászatot választottam, mert vonzott, hogy nagyon összetett szakterület.

– A Pécsi Orvostudományi Egyetem elvégzését követően Kaposvárra került, és azóta is itt dolgozik.

– 31 éve kezdtem a munkát a Kaposi Mór Oktató Kórházban. Hatodik éve osztályvezetőként tevékenykedem, így kevesebb időm jut a betegekkel való közvetlen kontaktusra. Viszont nagy energiákat fektetek abba, hogy az osztály gördülékeny működését biztosítsam mind tárgyi, mind szervezési téren, és a dolgozók körében is sikerüljön családias hangulatot kialakítani. Hálás vagyok minden dolgozónknak a kitartásért, fontosnak tartom a következetességet, a hitelességet, az azonos mércét, a kölcsönös tiszteletet, az építő kommunikációt. Így tudunk csak a gyermekek felé is megfelelő nyitottsággal fordulni. A nővérek közvetlenebb kapcsolatban vannak a betegekkel, nekik is az a sikerélmény, ha a gyerekek szeretetét érzik, kapnak egy-egy ölelést.

– Milyen betegségek fordulnak elő leginkább a gyermekek körében, a fejlődő orvostudomány hozzájárult-e bizonyos kórok eltűnéséhez?

– Fantasztikus volt végigélni, milyen fejlődésen ment át a gyermekgyógyászat. Amikor elkezdtem dolgozni, jóval több beteg volt, többségük fertőzésekkel került kórházba, nem ritkán fordult elő gennyes agyhártyagyulladás, vagy életveszélyes tüdő-mellhártyagyulladás. Mára ezek szinte eltűntek, hála a magyarországi kiváló védőoltási rendszernek. Helyettük más típusú, inkább az idegrendszer, az anyagcsere, és az immunrendszer működésével kapcsolatos betegségek kerültek előtérbe, a diagnosztika rohamos fejlődésével addig ismeretlen hátterű betegségeket is azonosítani és kezelni lehet. Egyébként nagyon izgalmas, hová is tart ez a világ, ahol a gyerekek már csecsemő koruktól a mobiltelefonok, tabletek világában és függésében nőnek fel. Biztos vagyok benne, hogy ez minket is egyre újabb feladat elé állít amellett, hogy döntően társadalmi probléma.

– Fontosnak tartja, hogy osztálya ne egy elzárt egység legyen, hanem családias légkört biztosítsanak betegeiknek.

– A barátságos környezet, a hozzátartozó jelenléte is segíti a gyermekek gyógyulását. A kórház új szárnyát már úgy tervezték, hogy a gyerekágy mellé az édesanya ágyát is elhelyezhessük. A felújítások tekintetében most a szülészeten, ahhoz kapcsolódva az újszülött osztályon a sor, bízunk benne, hogy a közeljövőben teljesen megújulhat. A szemléletformálást már megkezdtük és az ellátásban bevezetett családbarát újítások már működnek, emellett pályázatok révén eszközparkunk is megújult.

– A közelmúltban kapta meg a Pro Sanitate elismerést. Meglepődött?

– Nagyon. Megtiszteltetésként ért a jelölés, és örülök a díjnak. Igyekszem továbbra is megszolgálni a bizalmat és szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a kitüntetés a velem együtt dolgozó csapat érdeme is.

– Programot tervez a gyermek­elhízás ellen.

– Felelősséget kell vállalnunk a gyermekek életmódjából fakadó betegségek megelőzésében, hiszen ebben az életkorban a legjobbak a prevenciós lehetőségek. Magyarországon az elhízott és túlsúlyos gyerekek aránya 20-30 százalék között mozog. Ez nagyon magas szám, főleg, hogy egész életre szóló következményei lesznek. Az elhízás kapcsán kialakuló 2-es típusú cukorbetegség „csendes gyilkos”, eltelhet 15-20 év is, amíg már a szövődmények kapcsán diagnosztizálásra kerül. Gyermekkorban még vannak kötelező vizsgálatok, ezek során ki tudjuk szűrni és gondozásba venni őket. Ezt a lehetőséget muszáj kihasználni, mert felnőttkorban a szűrés önkéntes, és a legtöbbünk már csak panasz esetén látogatja az orvosát.

– Hogyan kapcsolódik ki, piheni ki a hétköznapokat?

– Rendszeresen sportolok, a mozgást sok szempontból tartom fontosnak, gyakran szoktam úszni, ritkábban kerékpározni, és járok túrázni is. Kertes házban lakom, nagyon szeretem a természetet, feltölt energiával. A barátaimmal, családommal pedig szívesen megyek el koncertre vagy színházi előadásokra. S lehetne még sorolni, csak idő jutna mindenre.

A gyermekgyógyászatban nagyon fontos a prevenció

– A gyermekgyógyászatban nagyon fontos a prevenció – vélte Major Andrea. Kiemelte: a serdülőkori elhízás nagy százalékban megmarad később felnőttkorban is, és akkor jelentkezik a szövődmények zöme is. Az osztályvezető főorvos hozzátette: a cukorbetegség, a magas vérnyomás, mint az elhízás velejárói további súlyos következményeket vonnak maguk után, mint a stroke, infarktus, érszűkület, veseelégtelenség. Szerinte a legnagyobb gond a gyerekek életmódja: sokszor alig esznek főtt ételt, és a sok szénhidrátbevitel mellett nagyon mozgásszegény életmódot folytatnak. A képernyőfüggőségük pedig olyan méreteket ölt, amelynél már jelentősen korlátozódik az egyéb, fontos tevékenységekre fordított idő.

– A hiteles szülő a saját mintájával nevel, így például a képernyő előtt csipszet eszegetve hiába várjuk el gyermekeinktől, hogy egészségesen táplálkozzanak, és felálljanak a számítógép mellől – jegyezte meg Major Andrea.

Hálás vagyok minden dolgozónknak a kitartásért, az elhivatottságért