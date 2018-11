Elit szakácsképzés indul Balatonnál

A legnehezebb része a szakképzésnek a gyakorlat – mondta köszöntőjében Varga József, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azon a keddi szakképzési fórumon, amelyet a kamara szervezett.

A cukrászok és szakácsok mellett ma már a konyhai kisegítőkből, takarítókból, és szállodai munkásokból is kevés van a Balatonnál – mondta Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrumi főigazgatója. Előadásában felvázolta: a balatoni szakképzés jövőjét az országban egyedülálló, elit szakácsképzésben, egy új séf életpályamodellben látják. A másik kitörési pont a hajózási technikus képzés, amely modern gépészetet és digitális kompetenciákat foglal magában. A teljes balatoni idegenforgalomban 7200-an dolgoznak, de egy-kétezer munkavállaló hiányzik a munkaerőpiacról.

Akár 250 ezer forint bruttó bért is fizethetnek a 25. életévüket be nem töltött fiatal pályakezdőknek. Csiba Ágota, a Kaposvári Szakképzési Centrum főigazgatója a gyakornoki program előnyeit ecsetelte. A pályázat segítségével a vállalkozók finanszírozhatják a bérköltségeket, a járulékokat, sőt anyagköltségeket is. Kilenc hónapon át tart a képzés, és a vállalkozók még ezen túl négy és fél hónapig kötelezettséget vállalnak a gyakornok foglalkoztatására.

A 2018/19-es tanév a fontos változása, hogy a szakgimnáziumi tanulók is tanulószerződést köthetnek, és élő munkakörnyezetben tölthetik a gyakorlatukat, húzta alá Mayer Judit, a SKIK szakképzési vezetője. Másik változás, hogy 2019 szeptemberétől csak olyan oktató működhet a rendszerben, akinek van gyakorlati oktatói vizsgája, vagy ezt mentesítő mestervizsgával, felsőfokú végzettséggel rendelkezik.