Elkezdődött már a dugványozás szezonja

Már veteményeznek a somogyi közmunkások az önkormányzati kertekben, s van ahol szépen bokrosodik a saláta, a zöldhagymát pedig már szedik. A zöldségeket a helyi konyhán dolgozzák fel, de vásárolni is lehet belőlük.

Jól megmozgatták derekukat a mezőcsokonyai közmunkások, dughagymát ültettek az asszonyok a szabadföldi területeken. – Jó a talaj, már nem olyan hideg a föld, így már bekerülhet a több vödörnyi dughagyma a földbe – mondta az egyik dolgozó.

A fóliákban pedig már bokrosodik a saláta, s szedik a zöldhagymát. – Vittünk be a boltba, ahol bárki megveheti, de került a helyi konyhára is – mondta el Csókásné László Tímea, aki Kaposvárról költözött Mezőcsokonyára, s már három éve oszlopos tagja a brigádnak. Az eperpalánták is szépen cseperednek a fóliákban. Polgármesterük most hozza az Alföldről a káposzta-, karalábé- és karfiolpalántákat, ezeket a napokban ültetik el. – Összesen kilenc helybeli dolgozik jelenleg a mezőgazdasági programunkban, télen sem volt leállás, most pedig a szabad földbe és a fóliákba ültetünk – mondta el érdeklődésünkre Sudár Zoltán, Mezőcsokonya polgármestere. Hozzátette: az enyhe tél kedvezett a növényeknek, már több alkalommal szedtek zöldhagymát, salátát. A közmunkásoktól nem áll távol a kertészkedés és érdeklődve tanulják, hogyan lehetne javítani a terméshozamon.

De nem csak Mezőcsokonyán, hanem Kadarkúton is zöldellnek a zöldségek a fóliában. Karsai József polgármester elmondta: a húsvéti ünnepek előtt a helyiek vásárolhatnak náluk garantáltan friss zöldségeket. Gigében az önkormányzattal szemben lévő romos épületet és elhagyott zöldterületet teszik rendbe a közmunkások, amelyet a Magyar Falu Program segítségével vásároltak meg. Ezen a területen is zöldséget termesztenek majd, a többi szabadtéri területükön pedig készítik elő a talajt, szántanak és hamarosan megkezdődik a veteményezés.

Megélénkült a forgalom a kaposvári nagypiacon is, sokan keresik a vetőmagokat. A legtöbben a korai salátát, retket, cukorborsót és dughagymát vették Csongrádi Zoltánné standjánál. – Sokan mindent beszereznek egyszerre, hogy a járványhelyzetben ne kelljen többször jönniük – tette hozzá az eladó. Tóth István növényvédelmi szakmérnök szerint ha nem fagyott a talaj felső rétege, akkor már nekiállhatunk veteményezni. – Sárgarépa, petrezselyem, zeller, vörös-és fokhagyma, cukorborsó, valamint a sóska és spenót magja is mehet a földbe – mondta el Tóth István. Kiemelte: a talaj lezárására simítózással és gereblyézéssel nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy a vízellátottság a továbbiakban is megfelelő legyen. Megjegyezte: a vetés után, csírázás előtt érdemes a talajt pendimethalin hatóanyagú gyomirtó szerrel kezelni.