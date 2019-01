Elkél a férfi minta is az óvodai nevelésben

Csekély még a férfi óvodapedagógusok száma, habár úgy tűnik, akad azért utánpótlás. Alács László másfél évig pedagógiai asszisztensként dolgozott a kaposvári Damjanich utcai tagóvodában, nemrégiben pedig óvodapedagógusi diplomáját is megszerezte.

– Első ízben tanár szerettem volna lenni, de végül az óvodapedagógusi pályán kötöttem ki – mondta el kérdésünkre Alács László, vagy ahogy a kisebbek hívják, Laci bácsi. – Mindenképpen gyerekekkel szerettem volna foglalkozni. Kiderült, hogy nem is vagyok olyan rossz ebben, legalábbis a gyakorlatvezető óvónőktől gyakran ezt hallottam. Ez megerősített abban, hogy óvodapedagógus legyek. Ma már hivatásként tekintek erre, mást el sem tudnék képzelni. Hosszú távon is szeretnék itt dolgozni az intézményben.

Alács László az asszisztensi munkával párhuzamosan szerezte meg az óvodapedagógusi diplomáját. – Már a nevelési gyakorlat során kitűnt számomra, hogy kötődik a gyerekekhez, s a kisebbek is nagyon szerettek játszani vele – tette hozzá Illésné Tóth Szilva, a Festetics Karolina Központ Damjanich utcai tagóvodájának vezetője. – A végzettség birtokában februártól már óvodapedagógusként, első körben gyakornokként dolgozhat nálunk. Nagyon örülünk, hogy minket választott, hiszen több óvodában is munkaerőhiány van, s hosszú ideje óvodapedagógust keresnek. Nálunk most stabil a testület. Úgy látjuk, hogy a gyerekek mellett a szülők is nagyon örülnek az óvóbácsinak, hamar elfogadták. Persze, mindig van, s itt is volt olyan, aki furcsának találta az elején, hogy férfi kollégával bővül a nevelőtestület. Ez viszont üdvös, hiszen a gyerekek a férfi mintát is látják az óvodában. Szükség is van erre, előfordulhat ugyanis, hogy csonka családban él a gyermek vagy pusztán csak túl sokáig dolgoznak a szülei, s nem találkozik a férfi mintával.

Alács Lászlónak óvodapedagógusként már sokkal nagyobb felelőssége lesz, mint pedagógiai asszisztensként volt. Foglalkozásokat is önállóan kell vezetnie és adminisztrációs feladatokkal is bővül a munkaköre. A kapcsolattartásban is nagyobb felelőssége lesz, hisz informálnia kell majd a szülőket a kisgyermekek fejlődéséről.

Illésné Tóth Szilvia szakértőként több megyét is látogat. Mint mondta, az utóbbi időben több férfi óvodapedagógussal találkozott, úgy látja, ha csak kicsit is, de nő a számuk.