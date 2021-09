Elkelt a sok dolgos diákkéz minden faluban a nyáron

Valamivel több mint ezer fiatal helyezkedett el a szünidő alatt a nyári diákmunkaprogramban Somogyban, közölte érdeklődésünkre az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). A tanulók közül 725-en önkormányzatoknál, 285-en a turizmus-vendéglátás területén, 19-en mezőgazdasági cégeknél vállaltak munkát.

Ezt ne hagyja ki! Hazudott Jakab Péter a verőlegényeiről

Évek óta foglalkoztat nyári diákmunkásokat a böhönyei önkormányzat. Idén összesen nyolc középiskolásnak és egyetemi hallgatónak adtak munkát. A fiatalok többféle területen kapcsolódhattak be a mindennapi feladatokba. Géczi Lajos a kommunális csoportnál végzett fizikai és irodai munkát. Az egyetemista megkeresésünkre elmondta, festőművésznek tanul, ezért a nyáron megkeresett pénzt különféle eszközökre költi majd.

Zsoldos Márta Piroska, Böhönye polgármestere elmondta, volt olyan diák, aki a közmunkaprogramban fizikai munkásként vett részt a település szépítésben. – Minden nyáron szükség van a diákokra – fogalmazott. – Nekünk is nagy segítséget jelentenek, és ők is jól járnak. Próbáltuk őket minél több intézményhez elhelyezni, dolgozott diák a tűzoltóságon, a könyvtárban és a hivatalban is. Az adminisztratív feladatoktól a borítékcímzésen át a levélkiszállításig sok feladatot rájuk bíztunk – tett hozzá Zsoldos Márta Piroska.

A magyaregresi önkormányzat is évek óta alkalmaz diákokat júliusban és augusztusban. Idén is kettő fiatalnak biztosítottak munkát, egyikük volt Schlága Réka, akinek gyerekekre kellett vigyáznia. A kaposvári campus hallgatója tanító szakon tanul, ezért számára ideális volt a nyári munka. – Gyakorlat szempontjából is jól jött a lehetőség, illetve helyben voltam, nem kellett utaznom sehova – mondta Schlága Réka. – Harmadik nyaramat töltöttem el a faluban, sok tapasztalatot szereztem, ezeket később a munkám során is tudom hasznosítani. Napi hat órában dolgoztam, ezért havonta nettó több mint 83 ezer forintos fizetést kaptam – tette hozzá a magyar­egresi egyetemista.

A somogyi fiatalokat százötven millió forinttal támogatták

Bodor Zoltán, Magyaregres polgármestere kiemelte, a településen nincsen óvoda és iskola, ezért az önkormányzat csak a nyári diákmunkaprogram keretében tudja megszervezni a szün­idei gyermekfelügyeletet. – Ez óriási segítség volt a családoknak – hangsúlyozta Bodor Zoltán. – A szülők biztonságban tudhatták gyermekeiket addig, amíg dolgoztak. Olyan fiatalok vigyáztak rájuk, akik pedagógusnak tanulnak – tette hozzá a település vezetője.

A nyári diákmunkaprogramra országosan 3,6 milliárd forintot költött az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). A somogyi fiatalokat összesen 150 millió forinttal támogatták júliusban és augusztusban. A szakképzettséget igénylő munkakörökben bruttó 164 ezer 250 forintot, a szakképzettséget nem igénylőkben 125 ezer 550 forintot lehetett keresni.