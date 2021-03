Elkeltek a nőnapi virágok, boldogan zárnak be az üzletek

Elégedetten zárnak be két hétre az általunk megkérdezett kaposvári virágboltosok. Nőnap alkalmából szinte minden virágot eladtak, ezért egyetlen növényt sem kell majd kidobniuk. A legkedveltebb virág idén is a tulipán volt, de íriszből és rózsából is sok fogyott.

Hosszú sorok alakult ki hétfőn több kaposvári virágbolt előtt, a vásárlók csak korlátozott számban tudtak bemenni az üzletekbe. Az eladók szinte megállás nélkül szolgálták ki, főleg a férfiakat, bár elvétve a nők is keresték a szebbnél szebb virágokat. A készletek már délelőtt kezdtek kifogyni, sok helyütt nem is tudták újratölteni, hiszen az elmúlt évekhez képest jóval kevesebbet rendeltek.

Zsalakovicsné Palkó Edit, az egyik Honvéd utcai virágbolt tulajdonosa elmondta: nagyon örült annak, hogy a bezárások ellenére nyitva lehettek nőnapkor, azonban az előre megrendelt virágok nagy részét vissza kellett mondaniuk.

– Azt tudtuk kínálni, ami maradt a szállítóknál – hangsúlyozta a virágboltos. – A járványhelyzet miatt amúgy is kevesebb virágot rendeltünk, aztán, amikor bejelentették, hogy hétfőtől több üzletnek is be kell zárnia két hétre, akkor még abból is mondtunk vissza. Igazából csak egy erős hétvégére készültünk, bár az inkább közepes forgalmú volt, a hétfő viszont nagyon jól sikerült – tette hozzá Zsalakovicsné Palkó Edit.

Nyitrai Krisztina belvárosi virágboltjába is sokan betérték nőnapkor. A többi üzlettulajdonoshoz hasonlóan a hétvégén is kínálta portékáit, bár akkor kevesebben vásároltak nála. Hozzátette: a férfiak tulipán, rózsa, írisz és szegfűk közül is válogathattak, a rendelt mennyiséget pedig el tudta adni. Az árak nagyjából hasonlóak voltak minden üzletben, szálas virágot 300 forinttól kínáltak az árusok.

Elfogyott a rózsa délelőtt

Novákné Zsarnovszki Rita nemrég nyitotta meg virágboltját Kaposváron, a Honvéd utcában. Kezdő vállalkozóként először árusított nőnapon, a forgalomra azonban nem lehetett panasza. Már a hétvégén sokan keresték a virágokat, a legtöbbet azonban hétfőn adta el. A virágboltos kiemelte: a korábbi tulajdonos véleményét is kikérte arról, hogy mennyi virágot szerezzen be az ünnepre, a jelenlegi helyzet miatt azonban csak a javasolt mennyiség felét vette meg. Hozzátette: délelőtt szinte az összes rózsája elfogyott, de a tulipánból sem maradt sok délutánra.